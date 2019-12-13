Çalık Holding, Özbekistan’ın Central Park’ını yapacak

13 Aralık 2019

Kerim ÜLKER

Özbekistan Yatırım ve Geliştirme Kurumu tarafından geliştirilen proje Shakhrisabz, İstiklol ve Amir Temur Bulvarı'nın kesişme noktasındaki 2.5 hektarlık bir alana kurulacak, 2021 yılı sonunda tamamlanacak.

İçinde Ziraat Bankası ofis binası, Türk İş Merkezi ve alışveriş merkezi nin yer alacağı proje üç kuleden oluşacak. Kulelerden birisi 5 yıldızlı otel, diğer ikisi ise işyeri ve ofis olarak kullanılacak. Körfez Bölgesi’yle yaşanan gerilim, Kuzey Afrika’da devam eden iç karışıklık ve siyasi krizler Türk müteahhitlik firmaları için hem yeni pazar arayışına hem de var olunan ülkelerde de daha fazla iş almaya yöneltiyor. Orta Asya ülkeleri bu konuda en dikkat çeken coğrafya. Türkmenistan ve Kazakistan gibi öne çıkmasa da Özbekistan bu anlamda yavaş yavaş son yıllara damga vuruyor. Türk iş dünyası enerjiden tekstile bir çok alanda bu ülkede yatırım yama kararı alıyor, yeni iş fırsatları kovalıyor. Bununla ilgili en önemli adım hatırlanacağı gibi geçen yıl mayıs ayında atılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümet üyeleri ve iş adamlarından oluşan Türkiye heyeti, Özbekistan’daki resmi temasları çerçevesinde 25 önemli anlaşma imzalamıştı. Tarımdan eğitime farklı alanlardaki bu anlaşmalar arasında en dikkat çeken projeyi ise ilk kez DÜNYA Gazetesi sizlere duyurmuştu.

2.7 milyar liralık proje

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden Çalık, Özbekistan’ın en modern iş merkezlerinden biri için 400 milyon dolar yani bugünkü kurla 2.7 milyar liralık bu anlaşmanın detayları belli oldu. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılacak projenin adı Tashkent Central Park olacak. Özbekistan’dan Yatırım ve Geliştirme tarafından başlatılan proje Shakhrisabz, İstiklol ve Amir Temur Bulvarı’nın kesişme noktasındaki 2.5 hektarlık bir alana kurulacak. 2020’ye kadar başlatılması planlanan proje 2021 sonunda tamamlanacak. İçinde Ziraat Bankası ofis binası, Türk İş Merkezi ve alışveriş kurulacak proje için onay süreci tamamlandı. Proje 3 farklı büyük yapıdan oluşacak. 3 kulenin biri 5 yıldızlı otel, diğer ikisi ise ofis olarak kullanılacak. Şunu da söylemekte fayda var: 2.5 hektarlık alanın üzerindeki ağaçların geleceği Taşkent sakinlerinin merak konusu .

Enerji işi 2020'de tamamlanacak

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ahmet Çalık’ın yaptığı Çalık Holding, Orta Asya’nın genelinde önemli projelere imza atıyor. Türkmenistan ve Kazakistan’ın en modern tesislerinde yer alan Çalık Holding, Özbekistan ekonomisine 10 yıl önce adım attı. 2009 yılında 336 milyon euroluk bedelle kazandığı 478 MW’lık Novoi-1 Kombine Çevrim Santrali Projesi’ni tamamlayan Çalık Holding, asıl önemli işleri ise 3 yıl önce yapmaya başladı. 2016 yılında 2 önemli anlaşma imzalayan Çalık Holding, toplam 1.350 MW’lik Navoi-2 Elektrik ve Isı Santrali ile Turakurgan Elektrik Santrali’ni üstleniyor. Her iki proje de 2020 yılı içinde tamamlanacak.

İlk kez Türkiye fazla verdi

Bilindiği üzere 2017 yılında Özbekistan’la Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1.5 milyar dolardı. 2007 yılından bu yana iki ülke arasındaki ticaret hacmi Türkiye aleyhineyken, geçen yıl bir ilk yaşandı. 2018’de 1.75 milyar dolar olan ticaret hacminde Türkiye, 155 milyon dolarlık fazla verdi. Taşkent-Ankara arasında ticari ilişkiler gelişiyor. Konulan 5 milyar dolarlık hedefe Çalık gibi firmaların alacağı projeler iki ülke arasında ticaret köprüsünün büyümesine de destek olacak.