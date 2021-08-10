Çalık Holding’den TEMA Vakfı’na 40 bin fidan bağışı

Türkiye’nin birçok bölgesinde eş zamanlı olarak çıkan yangınlardan ormanlık alanların büyük bir bölümü zarar görürken, TEMA Vakfı'nın yeniden yeşillendirme ve yaraları sarma amacıyla başlattığı kampanyaya Çalık Holding de katıldı.

Çalık Holding, zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için TEMA Vakfı’na 40’ıncı yılında 40 bin fidan bağışında bulundu.

1981’de tekstil ile başladığı faaliyetlerine bugün 7 sektörde 30’dan fazla ülkede devam eden Çalık Grubu, Ekim ayında 40. kuruluş yılına dair organizasyonlar gerçekleştirecek.