Çalık, Japonlarla ortaklığı sevdi

20 Şubat 2020

Türkiye’nin önemli holdinglerinden biri olan Çalık Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Japonya Devleti’nin verdiği “Altın Işıklar, Yükselen Güneş ve Boyun Bağı” nişanını Tokyo’da aldı.

Japonya’nın sözünü ettiğimiz bu en önemli devlet nişanı için ilk tören İstanbul’da yapılmıştı. İkinci tören ise Tokyo’da Japonya’nın TÜSİAD’ı olarak Keidanren’in merkezinde yapıldı. Geleneksel törene aralarında Japonya Bakanlar Kurulu Özel Danışmanı Isao İljima, Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Japonya Büyükelçisi Murat Mercan, IHI Corparation Başkanı Tamatsu Saito, Çalık Holding’le ortak işleri olan Mitsubishi Corparation Başkanı Takehiko Kakiuchi, Mitsubishi Ağır Endüstri Grubu Başkanı Atsushi Maekawa ve SECOM Başkanı Yasuo Nakayama’nın yanı sıra Hitachi, Chiyoda, Jgc Holding, Ginza Tailors Grubu, JBIC Grubu, JICA’nın da olduğu davetliler katıldı.

Ahmet Çalık’ın Malatya’da kurduğu Çalık Holding, 1981’de tekstille başladığı faaliyetlerini bugün enerjiden, inşaata, gayrimenkulden teknolojiye çok farklı alanlarda sürdürüyor. 25 bin kişinin çalıştığı grup, ilk yurtdışı faaliyetine Türkmenistan’da başlamıştı. Bugün Orta Asya’dan Afrika’yla 22 ayrı ülkede faaliyette. Çalık Holding’in Japon şirketleriyle yakınlığı ise bundan 30 yıl öncesine dayanıyor.

Japon devlerinden Mitsubishi Corparation ile birlikte 1990’da tekstil makinaları alımıyla başlayan ortak çalışmalar farklı projelerle sürüyor. 2015 yılından bu yana da Mitsubishi - Çalık Enerji ortaklığıyla Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’da alt yapı ve enerji projeleri gerçekleştiriyor.

SECOM’LA ORTAK OLDU

Çalık’ın Japonya’da yeni ortağı ise Japonya’nın en büyük güvenlik şirketi SECOM. Çalık Holding şirketlerinden Aktifbank’la ortak olan SECOM Japonya’da alanında birinci, dünyada ise 6’ıncı büyük şirket. Ahmet Çalık yeni ortak SECOM’un klasik bir güvenlik şirketi olmadığını anlatıyor. Sektöründe dijitalleşme konusunda önemli çözümler getiren şirketin yapacağı işlerden birinin otel güvenliği olacağını ekliyor. SECOM’un çözüm getirdiği önemli konular arasında deprem ve sağlık var. Çalık anlattığına göre ayrıca SECOM’un geliştirdiği bir bileklikle yaşlıların evlerindeyken sürekli nabızları ölçülüyor, ani hareketleri ya da uzun süre hareket etmemeleri sağlık kurumlarına aktarılıyor. Şirketin çalıştığı alanlar arasında şiddetli bir depremde internet olmadan haberleşme üzerine sistemler de var.

Bu şirketle Türkiye’deki faaliyetleri yürütmek için Ankaralı şirket Kent Güvenlik satın alınmış. Ahmet Çalık hedeflerinin bu ortaklıkla önümüzdeki yıllarda yaşam çözümleri ve deprem konularında Türkiye’de de adımlar atmak olduğunu söylüyor.

Törende Japon iş dünyası üyeleri yaptığı konuşmalarla Çalık ve Türkiye ile ilgili görüşlerini açıkladı. Çalık’ı dürüst, çalışkan, girişimci ve nazik bir beyefendi olarak tanımlayan iş dünyası temsilcileri iki ülke arasındaki ilişkiler için de köprü rolü oynadığını söylediler.

SECOM: ŞANSLIYIZ

SECOM Başkanı Yasuo Nakayama da şunları söyledi: “Türkiye’yi anlamak için iki kelimeye ihtiyaç var. Değişkenlik ve dayanıklılık. Daha önemlisi dayanıklılık. Türkiye döviz kurunda değişmeler, işsizlik gibi dalgalanmalar yaşıyor ama sağlam bir ulusal gücü var. Çalıkla 2017’de tanıştık. İş görüşmelerine devam ettikçe Çalık’ın beceri ve bilgi birikiminden çok etkilendim. SECOM çok şanslı.”

Ahmet Çalık ise Türkiye ve Japonya arasında bir köprü olduklarını söyleyerek “Türk ve Japon şirketleri iş kabiliyetlerinde birbirlerini tamamlıyorlar. Japon şirketlerle işbirliğimizi Orta Asya ile sınırlı tutmayıp Orta Doğu ve Afrika’yla genişlettik. Japon iş ortaklarımızla birlikte Japon kredi kuruluşlarının da desteğiyle çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Mitsubishi ile hibrit enerji



Mitsubishi Corporation Ağır Endüstri Grubu Başkanı Mayakewa Atsushi de bir konuşma yaparak ortaklıklarını anlattı. Çalıkla ortak enerji santralleri ve kimyasal tesisler yaptıklarını, Özbekistan’da enerji tesisi, Türkmenistan’da da büyük bir gübre tesisini tamamladıklarını söyleyen Atsushi, önemli bir pilot projeyi de açıkladı. Malatya’da hibrit enerji konusunda çok önemli bir pilot çalışmaya başladıklarını vurgulayan Atsushi, “Malatya’da üçlü hibrit enerji üretiminin yapım aşamasındayız” dedi. Atsushi, gelecekte enerji kaynağının hidrojene kayacağını ve karbon ayak izi olmayan enerji üretimini de Çalık Enerji ile birlikte yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Bu yıl 120 milyon dolar yatırım yapacak



Ahmet Çalık ile yaptığımız sohbette grubun yatırım hedefleri ve ekonomideki gelişmeleri konuştuk. 2020’nin ilk aylarında Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmelerin olduğunu, enflasyon, faiz oranlarındaki düşüşle birlikte yatırımların yapılacağını düşündüğünü belirten Çalık, bu yılki yatırım öngörülerini 120 milyon dolar olarak açıkladı. Çalık, son 5 yılda Malatya’da yaptıkları yatırımın 200 milyon doları bulduğunu söyledi. Ahmet Çalık’a Japonlarla ortaklık yapmanın nasıl olduğunu da sorduk, şunları söyledi: “Japonlar çok okuyorlar, temizler ve dürüstler. Onlarla iş yapmak ayrıcalık. Ben bunca yıldır iş yapıyorum, toplantıya geç kalan Japon görmedim. Çok disiplinliler. Sözlerini tutuyorlar. Çok detay çalışıyorlar. İstanbul trafiğini bile hesaplıyorlar.”