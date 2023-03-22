Çalık, Siemens’le Data Center iş birliğini Orta Doğu’ya yayacak

Kerim ÜLKER

Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Türkiye’ye ilk yardım elini uzatan ülkeler arasında Türkmenistan vardı.

Geçtiğimiz hafta başkent Aşgabat’da Türkmenistan Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Arkadağ Gurbanguli Berdimuhamedov’un depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için düzenlediği mevlit törenine ve Çalık Holding’in temelini attığı 3 hastanenin temel atma törenine katıldık.

Temel atma töreni öncesinde görüştüğümüz Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve holding yöneticileri arasında 3’üncü kuşak temsilci Mert Turgut Çalık da vardı. Holding bünyesindeki CLK Yönetim Kurulu Başkanı ve Çalık Pamuk Yönetim Kurulu Üyesi olan Mert Turgut Çalık, grubun iştiraklerinden para transfer sistemi UPT’nin ve Arnavutluk’un en eski bankalarından BKT’nin de Yönetim Kurulu Üyesi. Çalık ile sohbetimiz DÜNYA Gazetesi’nin ocak ayında duyurduğu Siemens işbirliği anlaşmasının detayları ile başladı.

Siemens Katar ile imzalanan işbirliği ile akıllı altyapı uygulamaları, akıllı şehirler ve enerji projelerine hizmet vermenin yanı sıra Katar'da nesnelerin internetinin gücünden yararlanarak ülkenin dijital ekonomisini ilerletmek için de birlikte çalışacaklarını dile getiren Çalık, “Uzun zamandır akıllı şehir konusunda Aşkabat’ta çalışıyoruz.

Bu çalışmalara Siemens ile devam etmeyi planlıyoruz. Katar’daki Data Center projesini de başka ülkelere de açma niyetindeyiz. Umman ve Suudi Arabistan’da da Data Center, Almanya’da fiber altyapı ve başka projeler için çalışıyoruz” dedi.

Dünyada ilk projelerden biri

Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise teknolojiye yönelik çalışmalara vurgu yapıyor. Çalık, “Dünyada ilklerden biri olan hibrit santral projesini Türkmenistan’da yapıyoruz.

Şu anda inşaat aşamasın da. 10 MW’lık bu tesisin 1,5 yıl içinde devreye girmesi planlanıyor” dedi. Enerjide Afrika’da yeni ülkelere açılacaklarını anlatan Ahmet Çalık, “Senegal’de 300 MW'lık bir santral projemiz var. Libya’da önümüzdeki ay büyük bir elektrik santrali projesine başlıyoruz” dedi. Konu uzun süredir takip ettiğim TAPI Projesi’ne geliyor.

Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan’ı (TAPI) birbirine bağlamak için ortaya çıkan projeden Hindistan’ın çıktığını öğrendik. Çalık, “Bu enerji hattı projesinde doğalgaz ve elektrik iletim hatları var. Biz 1.7 milyar dolarlık elektrik hattı üstlendik. Türkmenistan-Afganistan-Pakistan (TAP) olarak devam ediyor. Türkmenistan kısmını bitirdik ancak Afganistan’daki yönetim değişikliği nedeniyle durmuş durumda. Beklemedeyiz” diye konuştu.