Çalık’tan 1.6 milyar dolarlık imza

07 Kasım 2018

Kerim ÜLKER



Şubat ayında Türkiye’de ilk kez DÜNYA’nın duyurduğu Asya’nın en önemli enerji projesi olan ve Türkmenistan, Afganistan, Pakistanve Hindistan’ı (TAPI) birbirine bağlayan çalışma hayata geçiyor. Çalık Holding’in yöneteceği proje 1.6 milyar dolara mal olacak. Bir Türk şirketinin Asya’da üstlendiği en önemli projelerden biri olan TAPI için Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı'nda tören düzenlendi.

İmza törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık katıldı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hattın 750 kilometrelik kısmının Afganistan topraklarından geçeceği, söz konusu hattan elde edilecek yıllık 100 milyon dolarlık transit gelirin doğrudan Afganistan'ın devlet hazinesine aktarılacağı bildirildi. Proje sayesinde Türkmenistan'dan Pakistan'a bin megavat elektrik aktarılacağı belirtilen açıklamada, 1,6 milyar dolarlık projenin 3 yıl içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

TAPI’de 1.800 kilometrelik hat var

DÜNYA’nın yaklaşık 9 ay önce duyurduğu haberde TAPI için temel, 2015’te Türkmenistan’da atılmıştı. 1.800 kilometre uzunluğundaki bu hattan yılda 33 milyar metreküp Türkmen gazı Hindistan’a ulaşacak. Dünyanın en büyük 2’nci doğalgaz sahası Galkınış sahasından çıkan projenin 2018 sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyordu. İşte bu hattın paralelinde gidecek olan bu elektrik iletimi projesi ile Türkmen enerjisini Güneydoğu Asya ülkelerine de satılmış olacak. Türkmenistan halen Afganistan ve İran’a elektrik ihraç ediyor.