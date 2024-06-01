Çalışan mutluluğunu odağımıza aldık

Zühre KURT

İnsanların evlere kapandığı Pandemi dönemi ve sonrasında hibrit çalışma tarzı ev tekstili ve dekorasyon sektörü için yeni fırsatlar sunuyor. Bu dönemde yüzde 100 büyüyen, ev tekstili, banyo, mutfak, sofra, aydınlatma, kişisel bakım ürünleri ve kozmetik gibi birçok farklı kategoride hizmet veren Madam Coco Türkiye dahil 23 ülkede 450 mağazası ve 3000 çalışan ile hizmet veriyor.

Gelecek dönemde Avrupa’da ayda 5 mağaza açmayı hedefleyen, Avrupa pazarlarına ek olarak, Orta Doğu’ya da açılacaklarını belirten Madam Coco CEO’su Cem Işık ile pandemi ile birlikte değişen ev tekstili ve dekorasyon tercihlerimizi, sektörün durumu, yeni kategorileri konuştuk.

Pandemi sürecini nasıl yönettiniz?

Pandemi insanların evleriyle barıştığı, evlerine özendiği, misafireler için saklanan yemek takımlarının gündelik hayatta kullanılmaya başlandığı bir dönem oldu. Bu nedenle ev sektörü, dekorasyon firmalarının satışları arttı.

Pandemi sürecinde yaşanan zorluklara rağmen, Madam Coco olarak uluslararası pazarda da büyümeye devam ettik. Sadece müşterilerin talepleri değil çalışanlarımızın istekleri doğrultusunda hareket ettik. Depo yatırımları ve planlama çalışmalarıyla şirketin büyümesine katkıda bulunduk, o süreçte yüzde 100’ün üzerinde büyüdük. Üretimin büyük çoğunluğu Türkiye’de. Madam Coco, yüzde 100 Türk sermayeli bir marka…

Kurdaki değişiklik ve maliyetlerdeki artış ne olursa olsun Türkiye’deki üretime aynı oranda devam edeceğiz. Ürünlerin yüzde 77’si 500 tedarikçiyle Türkiye’de üretiliyor. Yurt dışı üretimler ise yüzde 23 civarında. Geçen sene 500 milyon civarında yatırım yaptık. Bu sene daha fazla yatırım yapacağız. Şu günlerde Hollanda’nın Lahey kentinde bir mağaza açılışına hazırlanıyoruz. Madam Coco’nun Avrupa’da 2 adet dev deposu var. Bunların ilki İspanya’da açıldı. İkincisi ise Hollanda’da.

Çalışan memnuniyeti için neler yapıyorsunuz?

İşe alımlarda her zaman birebir görüşüyoruz. Öncelikli baktığım şey kişinin gülümsemesi. Çünkü perakende demek güler yüzlü olmak, sabırlı olmak demek. Toplamda 3000 çalışanın yüzde 70 civarı kadınlardan oluşuyor. 2022 yılında marka çalışmalarını gelişim, başarı ve mutluluk olmak üzere üç ana başlık altında yürütmeye başladık ve çalışan mutluluğunu odağımıza aldık.

Düzenli yaptığımız ‘Samimi Sohbetler’ ile tüm arkadaşlarımla bir araya gelme ve onları iş dışında da tanıma ve isteklerini duyma şansı yakalıyorum. Ayrıca oluşturduğumuz çalışanlar arası takdir ve ödüllendirme sisteminin şirket kültürümüze katkı sağladığına inanıyoruz. Liderlerimizi 1 yıl boyunca kapsamlı bir kendini tanıma, işine ve ekibine liderlik etme eğitimi sürecine dahil ettik.

Bu eğitimin devamı yönetici adaylarımızla gelecek. Madame Coco olarak merkezde sunduğumuz uzaktan ve esnek çalışma modelleriyle sektörümüzde farkımızı yansıtıyoruz. ‘Madame Coco Academy’ ile de yeni nesil iş hayatına uygun eğitim modülleri sunarak çalışanlarımızın teknik ve bireysel gelişimine destek oluyoruz.

Çalışan uygulamalarının yarattığı pozitif etki sebebiyle, şirkete olan talebi arttı ve yetenek kazanımı noktasında elimiz de güçlendi. Madame Coco’nun çalışan mutluluğunu ölçmek ve geliştirmek amacıyla başlattığı “Happy Place to Work” inisiyatifi, çalışanların memnuniyet seviyelerini anlamak ve şirket kültüründe pozitif değişimler yapabilmek için gerçekleştirilen anketlerin yanı sıra, çalıştaylar ve birebir koçluklarla da destekleniyor.

Müşteriye ulaşmak için farklı uygulamalarınız var mı?

Yılda 100 milyonun üzerinde müşteri ağırlıyoruz. Bu oranı artırmak için müşterilere özel deneyim sunan dijital öneri sistemlerini kullanarak bu sistem üzerinden müşteri talep ve şikayetlerini göz önünde tutarak, çalışmalarımızı yapıyoruz. Madam Coco’nun müşterileriyle duygusal bir bağ kurmasını önemsiyoruz. Bu nedenle onları daha iyi tanımak istiyoruz.

Sadece ürün kampanyalarıyla değil ‘sadakat programı’ ile müşterilerimizin alışkanlıklarını, ilgi alanlarını bilip yaşam stillerine göre özel etkinlikler düzenleyeceğiz. Bunun için yurtdışından önemli yazılım yatırımları yapıyoruz. Mesela yakın bir gelecekte spor yapmaktan hoşlanan bir Madam Coco müşterisiyseniz bir gün Belgrad Ormanı’nda size özel bir yürüyüş, koşu etkinliğine davet alabilirsiniz.

2024 ve 2025’te nasıl yenilikler olacak?

Madame Coco’nun gelecekteki büyümesini desteklemek için teknoloji yatırımlarına ve perakende optimizasyon yazılımlarına önem veriyoruz. Aynı zamanda yurt dışındaki pazaryerleri ile çalışmaları sürdürüyoruz. Geçen seneden bu yana mağazacılık tarafında yüzde 200’lük büyüme gösterdik, e-ticarette ise yüzde 300 büyüdük. Yurt dışında 100 mağazamız var. Gelecek dönemde Avrupa’da ayda 5 mağaza açmayı hedefliyoruz. Avrupa pazarlarına ek olarak, Orta Doğu’ya da açılacağız.

Öncelikli hedefimiz ev denilince akla Madame Coco’nun gelmesi. Madam Coco, Paris esintileri taşıyan bir marka. Fonetik olarak tüm dillerde kolayca okunabildiği için adı böyle konulmuş. Bu açıdan marka daha doğumda, yurtdışında şubeleri olan bir Türk markası olma hedefini değil, Türkiye’de şubeleri olan bir küresel marka olma hedefini belirlemiş. Yurtdışı pazarlarında başarı için şirketin vizyonu kadar devletin verdiği destek de önemli…Madam Coco, 2013’ten beri şartları epey zor hale gelen devletin Turquality teşvik programına kabul edilen tek perakende şirketi...

"Perakende sektörü hayatımın tutkusu"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından Executive MBA eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde tamamlayan Cemal Cem Işık, kariyerine 2001 yılında ABD’de Circuit City bünyesinde satış danışmanı olarak adım attı. Perakende sektörü hayatımın tutkusu diyen ve aynı firmada bölge müdürlüğüne kadar yükselen Işık, sonrasında Lowes’te bölge müdürlüğü yaptı ve sekiz yıllık yurtdışı deneyiminin ardından Türkiye’ye dönüş yaptı.

2009 yılında katıldığı Teknosa’da yedi yıl boyunca Teknosa Büyük Mağazalar Satış Müdürü, Pazarlama Direktörü ve Satış Direktörü pozisyonlarının ardından Ayaydın – Miroglio şirketine geçen Işık, şirkette perakende direktörlüğü ve icra kurulu üyeliği yaptı. Işık, Madame Coco’ya katılmadan önce son olarak Actera Grup ve Esas Holding ortaklığında olan Mars Sportif bünyesinde operasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı sorumluluğunu üstleniyordu. Perakende sektöründe en önemli şeyin güleryüz olduğunu vurgulayan Işık, 3,5 yıl önce Madam Coco’da CEO görevine atandı.