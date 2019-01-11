Çalışanlara İSG ve çevre eğitimi

11 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Holiday Inn Bursa’da gerçekleşen organizasyona yaklaşık 350 çalışan katıldı. Gün boyu süren etkinlikte; çevre ve kimyasal bilgilendirme, iş güvenliği ve sağlık konuları, işyeri temizlik ve düzeni (5S), enerji verimliliği, bilgi güvenliği eğitimi ve ürün sorumluluğu gibi konular detaylıca işlendi. Eğitim boyunca, işitme engelliler için de işaret diliyle anlatım gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) gelen bir ekip de çalışanlara doğal afetler ve acil durumlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen HSE eğitiminde, katılımcılar için çeşitli test soruları sorulup, keypad sistemi ile (elektronik oylama) çalışanların konu hakimiyetleri pekiştirilmeye çalışılırken, düzenlenen eğitim son derece verimli geçti.

Chassis Brakes Türkiye Üretim Bakım ve HSE Müdürü Murat Bayram, “Şirket olarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre konusunda üst düzey hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle iş yerinde daha güvenli bir çalışma ortamının sağlanması ve çalışanlarımızın güvenli bir şekilde işlerini yapmaları hedefiyle, etkin ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İSG ve çevre konularını, şirket kültürü haline getirme çalışmalarımız sürüyor. Bu noktada, tüm çalışanlarımız nezdinde farkındalığı arttırmak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz eğitimlere, hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Şirketin İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Müdürü Çisil Güler de yeni sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili bilgi verdi. Güler, çalışanlar için “Hayata bağlan” sloganıyla servislerde emniyet kemeri kullanım zorunluluğu projesini ve “engellere kapak olsun!” sloganıyla da mavi kapak toplayarak, toplumdaki ortopedik engelli bireylerin hayatını bir nebze kolaylaştırmaya katkı sağlama projesini, düzenlenen eğitimde çalışanlara tanıttı.