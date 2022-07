Çalışanların %77’si hibrit ortam için yatırım yapılmasını bekliyor

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, Dünya WEBTV’de Vahap Munyar’ın hazırlayıp sunduğu Patronlar Anlatıyor’un konuğu oldu. Emre Alaman, pandeminin evden çalışma moduyla birçok servis sistemlerini değiştirdiklerini söyleyerek, “Eve taşınmış bir ofis yazıcısına bile sayfa başı servis hizmeti verdik” dedi. Hibrit çalışma düzeninin kalıcı olacağı yorumunda bulunan Alaman, çalışanların şirketlerinden hibrit çalışma ortamı sağlama noktasında yatırım beklentisi içinde olduğuna dikkat çekti. Alaman, bilişim teknolojileri sektörünün önümüzdeki yıllarda da büyüyeceğini belirtirken, pandemide yaşanan siber güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, HP’nin gündemindeki iki ana konudan birinin siber güvenlik diğerinin ise mobilite olduğunu ifade etti.

Pandeminin dijitalleşme hızını öne çektiğini hatırlatan Alaman, Türkiye’de dijitalleşmenin iyi durumda olduğu yorumunda bulundu. Bardağın dolu tarafını gördüğünü söyleyen Alaman, şunları anlattı: “Pandeminin dijitalleşmeye olumlu etkisi oldu ama bunu sadece pandemiye indirgemek istemem. Bunun arkasında yıllardır süregelen de bir çalışma var. Süreçlerin güncellenerek dijitalleşmesi, veri toplama alışkanlığı, karar verme süreçlerinde verinin kullanılması bir anda olmadı. Şu da bir gerçek; pandemi 5-10 yılda yapacağımız zıplamayı birkaç ayda yapmamıza sebep oldu. Bir kültürel dönüşüm de var. Bir diğer nokta sanki biz çalışanları, çalışanların önemini unutur gibi olmuştuk. Sanki süreçler araçlar üzerinde yürüyor gibi hissetmeye başlamıştık, bu böyle değil tabii. Çalışanlar ve çalışanlar arası ilişkiler, çalışanlarla müşteriler arasındaki ilişkiler her türlü süreçten daha önemli. Bu, pandemi sırasında tekrar hatırlandı. Şirketlerin yeni ürün çıkarma hızları, çalışan verimleri ile ilgili birçok veriye baktığımızda gerçekten dijitalleşmede önemli bir gelişme var.”

İşverenler de çalışanlar da hibrit çalışmadan memmun

Evden çalışmanın hibrit çalışmaya evrildiğini ve kalıcı olacağına inandıklarını söyleyen Alaman, “Uzaktan çalışma ayrı yetkinlikler gerektiriyor. Teknolojinin hibrit çalışmayı kolaylaştırması bekleniyor. Bilgisayarın yüksek kaliteli web kamerası olması gerekiyor. Ortam sesini azaltan gelişmiş ses özellikleri olması gerekiyor. Bilgisayarlarda doğrudan video konferans özelliği olmasını bekliyor” dedi. Şirketlerin yüzde 60’ının hibrit çalışmanın verimini artırmak için yatırımlar yapacağını söylediğini kaydeden Alaman, şunları ekledi: “Çalışanların yüzde 77’si şirketlerin hibrit çalışma ortamını yaratması için yatırım yapması gerektiğini söylüyor. İşverenler de çalışanlar da hibrit çalışmadan memnun. Uzaktan çalışmayla yeni yetkinliklere de ihtiyaçlar var. Sosyalleşememek negatif etki de yarattı. Çalışanları sosyalleşemedikleri için verimliliklerinin düştüğünü söylüyor. Bunlar üzerinde çalışılması gereken sorunlar” değerlendirmesinde bulundu.

Amacımız ofisi iletişim merkezi olarak kullanmak

Pandemide 20’den fazla yeni çalışanı bünyelerine kattıkları bilgisini veren Alaman, “Hala da yeni arkadaşlar alıyoruz. Her görüşmede HP’nin hibrit stratejisi soruluyor. Bunu sağlayan şirketler, yetkin çalışanları içeri çekme konusunda avantaj sağlıyor. Bunu yapmayan şirketler orta uzun vadede sıkıntı yaşayacak. Biz de hibrit çalışma düzenindeyiz. Amacımız ofisi iletişim merkezi olarak kullanmak. ‘Sabahtan akşama kadar bilgisayarımın başında olacaksam ofise gelip yolda zaman kaybetmeyeyim evde olayım. Ofisi daha çok yüz yüze toplantılarımızı, yaratıcılık gereken karşılıklı konuşma gereken işleri yapalım’ şeklinde kullanmak istiyoruz. Ofiste değişiklik yapmak gerekebilir belki. Şu anda gözle gör, adapte et modundayız.”

Ekranı, tek tuşla kullanıcı dışında kimse göremiyor

HP, en önemli sorumluluğu olarak; ölçeği fark etmeksizin tüm kurumların, çağın gereği mobil çalışma ortamına uyum sağlayabilmeleri için güvenilir bir çözüm ortağı olmayı görüyor” diyen Alaman, “Bu doğrultuda KOBİ’lere dijitalleşme yolculuklarında değer katmaya ve destek olmaya odaklanıyoruz.

Uzaktan çalışmaya geçilmesiyle performans ve verimlilik kadar güvenlik de önemini artırdı, her satın alma, aynı zamanda bir güvenlik kararı haline geldi. HP olarak bu bilinçle, güvenliğin her aşamaya dahil edilmesine ve yeni sektör standartları belirleyecek inovasyonların oluşturulmasına önem veriyoruz. Siber tehditlerin de büyümesiyle, sistemleri koruyabilen, tehditleri tespit edebilen, iyileştirebilen bir güvenlik çözümüne daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Büyüyen işletmelerden büyük şirketlere kadar her kuruma, gelişen siber güvenlik tehditlerine karşı daha güvenli bir gelecek sunmak için yeni çözümlerimizde bulutu, yapay zekayı ve donanımla güçlendirilmiş güvenlik teknolojilerini birleştiriyoruz. Siber saldırılar büyük tehditler haline gelmeden önce koruma, algılama ve kurtarma için artırılmış güvenlik özellikleriyle tasarlanmış HP EliteBook ve ProBook serisi ürünlerin özelliklerinden biri olan HP Sure View sayesinde tek tuş yardımıyla bilgisayar ekranını kullanıcı dışındaki kişilerin görmesini neredeyse imkansız hale getirmek mümkün. Bu, gizliliğin sıklıkla göz ardı edildiği, herkese açık ortamlarda çok fazla çalışma yapıldığı için önemli bir özellik. HP Gizlilik Kamerası ile de kötü amaçlı izlemelerin önüne geçmek mümkün.

HP EliteBook ve ProBook uç nokta güvenliği ile korunuyor

Kurumsal güvenlik duvarının dışında birçok mobil cihaza sahip olmamız, doğal olarak, güvenliğe çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiği anlamına geliyor. 10 üst düzey BT yöneticisinden 9’u uç nokta güvenliğine iki yıl öncesine göre daha fazla zaman harcadıklarını ve uç nokta güvenliğinin artık ağ güvenliği kadar önemli olduğunu söylüyor. HP EliteBook ve ProBook serisi de kurumların siber tehditleri azaltmak için ihtiyaç duydukları kapsamlı uç nokta güvenliğini sağlayan HP Wolf Security ile korunuyor.

HP Wolf Security, bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı koruma sağlayarak saldırı yüzeyini azaltıyor ve uzaktan kurtarma sağlıyor. Donanım, üretici yazılımı ve yazılımda yerleşik olarak bulunan bir güvenlik çözümleri portföyü içeriyor. HP Wolf Security, kullanıcıyı korumak ve denenmiş tüm bulaşma zincirini anlayıp yakalamak için izole edilmiş, mikro sanal makinelerde (mikro VM’ler) riskli görevler açarak kötü amaçlı yazılımları izliyor, diğer güvenlik araçlarını aşan tehditleri azaltıyor. HP müşterileri bugüne kadar 18 milyardan fazla e-posta ekine, web sayfasına, indirme butonuna tıkladı ve HP Wolf Security sayesinde bunların hiçbirinde ihlal yaşanmadı.

Bugünün çalışanının, yarının işlerini yapabilmelerini sağlayacak araçlarla donatılması gerekiyor. Mobil çalışılan bu ortamda, üst düzey yöneticilerin, bunların hepsini basit ve güvenli şekilde gerçekleştirmesi kritik bir görev. Ancak doğru çözümler seçilirse, bunların tamamını temin etmek mümkün.

KOBİ’leri desteklemeye devam edeceğiz

Hibrit veya mobil çalışmaya doğru yaklaşım, teknolojiyi, süreçleri ve kurum kültürünü işgücünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde optimize edilmesine bağlı, ancak böylece verimli iş süreçlerine kavuşmak, çalışan mutluluğu ve müşteri memnuniyetini sağlayarak rekabet etmek mümkün. HP olarak bizler tam da bu nedenle, kendimizi hibrit çalışmaya adadık, bu yolda ortaklarımızla birlikte yenilikler yapmaya ve geleceğin büyük işletmeleri olan KOBİ’lerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Bilişim sektörü geçen yıl yüzde 59 büyüdü

Alaman, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri raporuna göre sektörün büyümeye devam ettiğine işaret ederek, “Önümüzdeki birkaç yıl daha büyümenin sürmesini öngörüyoruz. Bilgi ve iletişim sektörü, 2021’de yüzde 36 büyümüş. Sadece bilişim teknolojileri sektörü yüzde 59 büyümüş. Bilişim teknolojilerinin ağırlığı da artırıyor. Teknokentlerden gelen büyüme yüzde 149. İhracat artışı yüzde 58. İhracatın içindeki yazılım payı yüzde 85. Bu çok önemli bir gelişme” diye konuştu. KOBİ’lerin de dijitalleştiğini, teknolojiye yatırım yaptığını ifade eden Alaman, “Türkiye’nin yüzde 99’u KOBİ diyoruz. Bilişim sektöründeki büyüme yalnızca büyük şirketlerle olamaz. KOBİ’ler risk alabiliyor, zorlu şartlarda yatırım yapabiliyor. KOBİ’ler dijitalleşme konusunda ciddiler” dedi.

Fiyat artışı beklentisi talepleri etkiliyor

Pandemide çip krizi ve tedarikin aksamasıyla zorlu bir süreç yaşandığını belirten Alaman, “Yüksek talep vardı ama arz tarafında ciddi sorun yaşadık. Hala içeride bekleyen talepler var. Sipariş teslim ortalamaları 6 aya çıkmıştı, 1 yılda gelen ürünler oldu. Şimdi 15-16 haftalarda… Biz beklerken, süreci daha hasarsız atlatmaları için firmalara geçici kiralamalar yaptık. Garanti uzatma yöntemini seçen çok oldu. Yeni servis anlaşmaları yaptık. Servis ihtiyacı değişti. Ofisler evlere taşınınca şirketlerin, IT elemanları işlere, karşılaşılan sorunlara yetişemedi. Yeni servis özellikleri çıkarttık. Ofisten eve taşınan yazıcıya sayfa başına anlaşma bile yaptık” diye konuştu. Pandeminin etkisi geçince de kurumların talebinin düşmediğini söyleyen Alaman, “Hala önemli satın almalar yapılıyor. Türkiye’de de halen talep yoğun. Fiyatların artacağının düşünülmesi talepleri öne çekmiş olabilir. Bu yıl da yoğun talep göreceğiz, tedarikte zorlanma olabilir ama önümüzdeki yıl normale döner gibi” dedi.

CİHAZLARI 10 YIL ÖNCESİNE GÖRE %54 DAHA TASARRUFLU

Alaman, sürdürülebilirliğin HP için yeni bir konu olmadığını söyleyerek, “Karbon ayak izini ölçen ilk IT firmasıyız. Yeni sürdürülebilirlik raporumuzda 2040 hedefimiz HP’nin tüm değer zincirinin net 0 karbon emisyonuna ulaşması. Sürdürülebilirliğe 3 aşamada bakıyoruz; gezegen, insanlar ve toplum. Gezegenler başlığı altında 3 temel konu var. Emisyon azaltımı, enerji verimliliği ve geri dönüşüm. Tüm cihaz portföyümüz 10 yıl öncesine göre yüzde 54 daha az enerji tüketiyor. 2035 yılına kadar bütün küresel faaliyetlerimizde yenilebilir enerji kullanmak istiyoruz. 1991 yılında HP Gezegen ortaklığı programına başladık. Bu program ömrünü tamamlamış kartuşlar, elektronik malzemeleri toplayıp, geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz. Kartuşların tonerlerinin yüzde 70’i geri dönüştürülmüş malzemelerden. Okyanusa gitmekte olan plastik şişelerden bilgisayar ürettik. HP Türkiye olarak yeşil ofis sertifikası aldık” diye konuştu. Çevreye duyarlılığın müşterilerin satın alma kriterlerini etkilediğini vurgulayan Alaman, “Satın aldıkları marka sürdürülebilirlik için ne yapıyor diye bakıyorlar. Satın aldığı ürünün çevresel etkilerine bakıyor. Tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış aksesuar setimiz var, bunun geri dönüşleri çok iyi” dedi.

ÖĞRETMENLERE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

Eğitime de destek verdiklerini söyleyen Alaman, “Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı’yla (ERTEV) birlikte hayata geçirdiğimiz Maker Karavan Projesi kapsamında köy okullarında STEM ve robotik kodlama eğitimleri veriyoruz. Yine ERTEV ile öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik kurcala.co sitesi yaptık. İçinde evde yapılabilecek deneyler var. Binlerce kişiye ulaştık. Genç Başarı Derneği ile yaptığımız bir girişimciler için eğitim programı var. İnternet üzerinden ücretsiz kullanıma sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenleri teknoloji konusunda eğiteceğiz” ifadelerini kullandı.

HP LABORATUVARLARININ BAŞINDA BIR TÜRK VAR!

HP laboratuvarlarının en önem verdiği konulardan birinin enerji tasarrufu olduğunu söyleyen Emre Alaman, “Cihazlar, artık pillerin daha verimli olmasıyla daha az enerji tüketiyorlar. Daha az ısı üretir hale geldiler, bu da enerji verimliliğini etkiliyor. Yazıcılar da öyle. Lazer yazıcıların açılıp kullanıma geçmesi zaman alıyor, o zaman kısaldı. Çalışmadığı zamanlarda uyku moduna geçiyor. Monitörler de daha az enerji tüketiyor. Tüm bunlar enerji verimliliği konusunda HP laboratuvarlarının çalışmasıyla oluyor. Bu konuda çok fazla çaba gösteriyoruz. HP LAB demişken, HP Labs'ın Global Başkanı bir Türk oldu. Tolga Kurtoğlu, Amerika’da yaşıyor. Bu konuda da şanslıyız” diye konuştu. Ayrıca HP Türkiye’nin Yeşil Ofis Sertifikası olduğunu söyleyen Emre Alaman, “Bunun çok ciddi şartları var. Bunlardan biri de enerji verimliliği. Ofiste de enerji verimliliğine dikkat ediyoruz. Mesela bütün ampullerin led olması gerekiyor. Çalışan sayısına göre enerji tüketiminin belli bir seviyenin altında olması gerekiyor. Mesela atık dönüşümü için masalardaki çöp kutularını kaldırdık. Onlardan atık dönüştürmek hayli zor oluyordu. Merkezi bir atık kutusu yaptık. Yenilenebilir enerji için çalışıyoruz. Kafamızı buraya yoruyoruz” dedi.

