Çamsan Ordu, yeni üretim tesisini hizmete aldı

Çamsan Ordu, 75 milyon euro değerindeki yeni üretim tesisinin faaliyete geçtiğini duyurdu. Ordu'da 250 bin metrekare alanda, 3 fabrika ile yıllık 600 bin metreküp üretim yapan Çamsan Ordu’nun yeni MDF3 üretim tesisinde, özelleştirilmiş otomasyon sistemleri, gelişmiş Ar-Ge laboratuvarı, yüksek iş güvenliği uygulamaları, atık değerlendirme ve arıtılmış su kullanımı ve kendi elektriğini üreten solar enerji sistemi yer alıyor.

Yeni MDF3 üretim tesisine ilişkin açıklama yapan Çamsan Ordu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Poyraz, “Yeni MDF3 üretim tesisimizin tam kapasite üretime geçtiğini duyurmanın gururu içerisindeyiz. Pandemi döneminin zorlu koşullarına rağmen, tüm önlemlerimizi alarak çalışmaya devam ettik. Ve söz verdiğimiz gibi yeni üretim tesisimizi faaliyete geçirdik. Durmadan üreterek ülkemizin refah seviyesinin büyümesine yapacağımız katkıyı düşününce gururlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“İhracat hacmimizi üç katına çıkarmayı hedefliyoruz”

Mobilya sektörünün pandemiye rağmen 2021 yılında iyi bir performans sergilediğine dikkat çeken Poyraz, “Önümüzdeki 5 yıl içinde sektörümüzün yüzde 20 oranında büyüyeceğine inanıyorum. Gözlem ve araştırmalarımız sonucu ihtiyaçtan yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz üretimlerimizle, MDF denildiği zaman yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da akla gelen ilk isim olma başarısını gösterdik. 2020 yılında anlaşmasını yaptığımız 75 milyon euroluk yatırım ile hayata geçirdiğimiz yeni MDF-3 üretim tesisimiz ile ihracat hacmimizi üç katına çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.