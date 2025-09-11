Can Holding operasyonu sonrası Tekfen sert düştü: Tekfen Holding'den KAP açıklaması

Can Holding ve bağlı şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda adı geçen Tekfen Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“11.09.2025 günü sabah saatlerinde kamuoyuna yansıyan haberlerde Can Holding ve bünyesindeki 121 şirketin malvarlığına el konularak TMSF’nin kayyum olarak atandığı bilgisi yer almıştır. Sermayemiz içerisinde Can Grubu şirketlerinden payı bulunan ortaklıklar olmakla birlikte, bu payların toplamı yüzde 17,56 düzeyindedir. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında söz konusu hisselere veya şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanmış herhangi bir tedbir veya yaptırım bulunmamaktadır. Yürütülen soruşturma kapsamında Tekfen Holding’e dair herhangi bir bilgi veya açıklama da mevcut değildir.”

Hisseler sert geriledi

Operasyon haberlerinin ardından Tekfen Holding hisseleri yüzde 8,5 değer kaybetti. Şirketin KAP açıklamasının ardından hisselerdeki düşüş yüzde 6’nın üzerinde devam etti.