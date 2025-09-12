Can Holding soruşturmasında flaş gelişme: Tekfen’deki hisselerine de el konuldu

İstanbul’da Can Holding’e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şirkete bağlı 121 firmaya el konulmuştu.

Gelişmelerin ardından Can Grubu’nun Tekfen Holding’deki ortaklık paylarına ilişkin açıklama geldi.

Tekfen Holding’den resmi açıklama

Tekfen Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Can Grubu’nun şirkette sahip olduğu yüzde 17,56’lık ortaklık paylarına tedbiren el konulduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/77716 sayılı dosyası kapsamında, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 11.09.2025 tarihli ve 2025/7284 sayılı kararı gereği; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin şirketimizde sahip oldukları toplam %17,56 oranındaki ortaklık paylarına el konulmuştur. Karar, 12 Eylül 2025 tarihinde tedbiren uygulanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmiştir.”