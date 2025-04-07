Can Kültür, Tekfen Holding’teki yüzde 25 payı devralmak için adım attı

Can Kültür, Tekfen Holding'in mevcut hissedarları Meltem Berker ve Şebnem Berker’in şirket sermayesindeki toplam yüzde 25,23 payının devralınması için müzakerelere başladığını açıkladı.

Can Kültür tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, müzakerelerle ilgili Kaparo Sözleşmesi'nin imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Can Kültür'ün Tekfen Holding’teki pay oranı şu anda yüzde 8,52 seviyesinde bulunuyor. Şirket, MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi ile birlikte hareket ederek Tekfen Holding’deki toplam yüzde 4,45’lik paya sahipken, KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi ise yüzde 1,72’lik bir paya sahip. Bu durumda, Can Kültür ve birlikte hareket eden diğer şirketlerin Tekfen Holding’teki toplam pay oranı yüzde 14,72’ye ulaşmış oldu.

Can Kültür, bu süreçle ilgili olarak yatırımcılarına bilgi verirken, müzakerelerin ilerleyen dönemde önemli gelişmelere yol açabileceğini ifade etti.