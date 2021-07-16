Çanakkale’ye Double Tree by Hilton açılıyor

Hilton, Çanakkale’nin merkezinde önemli bir yatırım yaptı. 5 yıldızlı, 15 bin 600 metrekarelik alanda ve 155 oda ile hizmet vermesi planlanan otelin inşaat taahhüt işleri, Serban tarafından yapılıyor. 2021 yılı sonunda açılması planlanan Double Tree by Hilton Çanakkale’nin kaba inşaat süreci tamamlandı ve ince inşaat süreçleri devam ediyor.

Uluslararası Hilton standartlarına göre 5 yıldızlı otel konseptiyle inşa edilen otel, aynı zamanda Türkiye’nin Digital Key altyapısıyla hazırlanmış 3’üncü oteli olacak. Double Tree by Hilton Çanakkale’nin, iklimlendirme sistemleri ve genel havalandırma sistemleriyle günümüzün koşullarına cevap verecek şekilde planlandığı belirtildi.

Mehmet İlker Akdeniz

Şehrin kalbinde yer alacak

Otel, havaalanına 5, üniversiteye 10, şehir merkezine 5 dakika ve şehrin en büyük iki AVM’sine de yürüme mesafesinde yer alıyor. Serban İnşaat Genel Müdürü Mehmet İlker Akdeniz, “Çanakkale, Ege bölgesinin potansiyeli en yüksek ve en hızla gelişen bölgesi. Bu bölgedeki uluslararası bir otel zincirinin standartlarını gerçekleştirmek, Serban gibi yeni büyüyen, yerli bir şirket için gurur verici. Double Tree by Hilton Çanakkale’nin ilk otel projemiz olarak, 5 yıldızlı lüks otel statüsüyle hizmet verecek olması bizim için kıymetli” dedi.

7 ülkede 15 şirketiyle uluslararası alanda faaliyet gösteren Açık Holding’in endüstriyel inşaat alanındaki şirketi Serban, 2014 yılında kuruldu. Şirket, anahtar teslim tesisler inşa ediyor.