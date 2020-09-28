Canavarlar Almanya'da!

28 Eylül 2020

2000 yılı eylül ayında Kadıköy'de küçük bir dükkanda kurulan bilgisayar şirketi Monster Notebook, Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa'ya taşındı. 25 yaşında, küçük bir sermayeyle bilgisayar malzemeleri satmak üzere yola çıkan İlhan Yılmaz'ın kurduğu bu şirket, oyun pazarının en güçlü ülkelerinden Almanya’nın başkenti Berlin’de mağaza açtı. Oyun ekosisteminin en dinamik olduğu ve girişimcilik açısından Avrupa’nın başkenti sayılan Berlin’de açılan bu mağaza aynı zamanda diğer ülkelere de giriş kapısı anlamı taşıyor.

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren marka, bu girişimle dünya markası olma hedefinde önemli bir adım atmış oldu.

Hedef dünya markası olmak

Monster Notebook olarak ilk günden itibaren en önemli hedeflerinin Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak olduğunu söyleyen Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, “Bilgisayar oyunları pazarı hem dünyada hem de Türkiye’de hızla büyüyor. Bugün oyun bilgisayarı denildiğinde Türkiye’de pek çok insan Monster Notebook markasını tanıyor ve biliyor. Açılışını yaptığımız Berlin’deki mağazamızla bir başka hayalimiz gerçek oldu. Bir Türk oyun bilgisayarı markası dünyaya açıldı" diyor.

13 Şubat 2019’da kuruluş imzası atılan Almanya operasyonu 6,5 ay sonra gelen kuruluş işlemlerinin onaylandığı haberiyle başladı. Berlin’in en önemli meydanlarından olan Alexanderplatz’ta bulunan mağaza, pandemi sürecinin de etkisiyle 12 aydan fazla süren zorlu bir tadilat sonrası açılışa hazır hale geldi. Almanya'yla başlayan Avrupa hamlesi İngiltere, Amerika, Kanada, Japonya, Güney Kore, Fransa ve Kuzey Avrupa pazarlarında da sürdürülecek.

Dünyanın 20 farklı ülkesinde marka tescil çalışmaları yaptıklarını söyleyen Yılmaz, "Oynayamadığın Oyun Olursa Paran İade” sloganının Avrupa'da da sürdürüleceğini sözlerine ekliyor.

Sektörde geldikleri noktayı müşteri memnuniyetine verilen öneme borçlu olduklarını ifade eden İlhan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürüyor: "Monster Notebook olarak kurulduğumuz günden beri müşterilerimizin sorunlarını çözmeyi daima birinci önceliğimiz olarak gördük. Kullanıcılarımıza hızlı, şeffaf, güvenilir bir hizmet sunuyoruz. Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Ayrıca müşterimiz ürününden memnun kalmazsa, 15 gün içinde iade alıyoruz. Buna ilave olarak satın alınan ürünün kullanım ömrü boyunca ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Diğer taraftan müşterimiz ürünlerinde modifikasyonlar yapsalar dahi, ürünleri garanti kapsamında kalmayı sürdürüyor. Markamızı rakiplerimizden ayıran bu özel koşulları Almanya ve sonrasında tüm Avrupa pazarlarında da yerine getireceğiz."

Oyun pazarı 160 milyar dolara dayandı

Dünya oyun pazarının toplam gelirlerinin yaklaşık 160 milyar dolar olduğu açıklanırken bu rakam, toplam geliri 136 milyar dolar civarında olan dünya film endüstrisinin üzerinde. Son açıklanan verilere göre dünyada 2,6 milyarın üzerinde insan oyun oynuyor; oyun pazarının 2022 yılı sonunda 196 milyar doları aşması bekleniyor.