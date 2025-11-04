Canbebe'nin üreticisi Ontex, Türkiye'deki operasyonlarını devretti!

Hijyen ürünleri ve çözümleri alanında faaliyet gösteren uluslararası üretici Ontex Group NV Türkiye’deki faaliyetlerini Dilek Grup’a devrettiğini açıkladı.

Satış kapsamında Ontex’in Türkiye’deki iş kolu, çevre ülkelere yapılan ihracatlar ve Canbebe, Canped ve Prosafe gibi markalar ile İstanbul’daki üretim tesisi yer alıyor.

Yeni sahipliği altında, eski Ontex iştiraki markalı kişisel hijyen ürünlerinde Türkiye ve çevre bölgelerdeki güçlü konumunu sürdürerek geliştirme, üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine devam edecek.

Ontex CEO’su Gustavo Calvo Paz, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu işlemle, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki perakende ve sağlık markalarına odaklanma stratejimizi tamamlamış oluyoruz. Bu bölgelerde önemli büyüme ve kârlılık artışı potansiyeline sahibiz. Türk ekibimizin katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve Dilek Grup çatısı altında yeni dönemlerinde başarılar diliyorum.”