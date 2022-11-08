caniasERP 9.03’ün lansmanı 11 Kasım’da
Industrial Application Software (IAS), caniasERP’nin 9.03 versiyonunu online olarak gerçekleştirecek. IAS, 11 Kasım’da yapılacak lansmanda müşterilerini ve potansiyel müşterilerini bir araya getirecek.
canias4.0 Teknolojileri çatısı altında ERP, IoT, cloud, big data başta olmak üzere firmalara Endüstri 4.0 yolculuklarında ihtiyaç duydukları çözümler geliştiren global teknoloji firması Industrial Application Software (IAS), caniasERP’nin 9.03 versiyonunu 11 Kasım’da tanıtacak.
Saat 14.00-17.00’da online olarak yapılacak lansmanda, IAS’ın mevcut müşterileri ile potansiyel müşterileri bir araya gelecek.
IAS Kalite Sistemleri Yöneticisi Ersan Sevinç moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, caniasERP’deki yeniliklerin yanı sıra IAS’nin canias4.0 teknolojilerindeki son geliştirmeler konuşulacak.