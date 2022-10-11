caniasERP’e bir ödül daha

Berlin GITO Yayınevi ve Potsdam Üniversitesi Kurumsal Araştırma Merkezi (Center for Enterprise Research) işbirliği ile düzenlenen, Avrupa’nın en eski ve önemli ERP yarışmalarından kabul edilen “Yılın ERP Sistemi” bu yıl 17’nci kez düzenlendi. Geleceğin akıllı çözümlerini temsil etmek ve başarılı yazılım firmalarını onurlandırmak adına düzenlenen yarışmada, sektöre uygunluk, teknoloji ve entegrasyon kapsamı, ergonomi, araştırma ve geliştirme yetenekleri, müşteri memnuniyeti, müşteri değeri gibi pek çok başlıkta değerlendirme yapıldı. Bu yıl 11 kategori üzerinden gerçekleştirilen yarışmada, danışmanlar, gazeteciler ve bilim insanlarından oluşan bir jüri ekibi görev aldı. İnceleme ve elemelerin arından finale kalan katılımcıların jüri ve medya temsilcileri önünde gerçekleştirdikleri sunumlar sonunda bu yıl da yılın ‘en’leri belirlendi.

Bu yıl ‘ERP'de Modern Teknoloji’ kategorisinde değerlendirilen IAS’nin kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP, bir kez daha ödüle layık görülerek ‘Yılın ERP Sistemi’ yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülünü aldı. 7 Eylül 2022 Çarşamba günü Potsdam Endüstri 4.0 Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, IAS Almanya Satış Müdürü Cornelia Juds, caniasERP’nin yeni ödülünü kabul etti.