CANiK, NATO Zirvesi'nde Türkiye-ABD savunma iş birliğine damga vurdu

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NATO Zirvesi 2026 kapsamında Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye-ABD Savunma Sanayii İş Birliği Yuvarlak Masa Toplantısı, iki ülkenin savunma sanayii alanındaki stratejik ortaklığını güçlendirmeye yönelik önemli temaslara sahne oldu. SYS Grup bünyesindeki küresel savunma markası CANiK de toplantının sponsorları arasında yer aldı.

Ortak üretim ve teknoloji paylaşımı gündemin merkezindeydi

Toplantıya Türkiye ve ABD'den kamu kurumları, savunma sanayii şirketleri ile sektör temsilcileri katıldı. Görüşmelerde ortak üretim modelleri, teknoloji transferi, kritik tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları ve uzun vadeli sanayi iş birlikleri ele alındı.

Toplantının açılış konuşmalarını ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael P. Duffy ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan yaptı. İki isim de Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve NATO'nun caydırıcılık kapasitesinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

CANiK, küresel üretim gücünü zirvede sergiledi

CANiK; hafif ve orta kalibre silah sistemleri, uzaktan komutalı robotik çözümler, radar entegre yapay zekâ tabanlı hedef takip sistemleri ile NATO savunma ekosistemindeki rolünü vurguladı.

Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunan toplam yedi üretim tesisiyle faaliyet gösteren şirket, yüksek üretim kapasitesi ve küresel tedarik altyapısıyla NATO ülkeleri başta olmak üzere birçok müttefike savunma çözümleri sunduğunu belirtti.

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

CANiK CEO'su Cahit Utku Aral, NATO Zirvesi'nin yalnızca güvenlik politikalarının değil, ortak üretim ve teknoloji geliştirme açısından da kritik bir platform olduğunu söyledi.

Aral, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut yaklaşık 42 milyar dolarlık ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının iki ülkenin ortak hedefi olduğunu belirterek, ABD'nin teknoloji geliştirme kabiliyeti ile Türkiye'nin rekabetçi üretim gücünün birleşmesinin bu hedefi mümkün kılacağını ifade etti. Ayrıca güçlenecek stratejik iş birliğinin yalnızca iki ülkeye değil, NATO'nun ortak güvenlik mimarisine de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

SYS Grup ihracatta dikkat çekiyor

Tamamen Türk sermayeli SYS Grup, Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'taki üretim tesisleriyle faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye'de ürettiği ürünlerin yüzde 95'ini 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Grup ayrıca 2020'den bu yana ABD'ye en fazla tabanca ihraç eden ilk üç firma arasında yer alırken, 2024 yılında Türkiye'nin "Namlulu Silahlar" kategorisinde en büyük ihracatçısı olmayı başardı.