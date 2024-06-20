CANiK, Paris'ten yeni ihracat başarılarıyla dönüyor

CANiK ve SYS bünyesindeki grup şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems, savunma sanayisinin dünyadaki en büyük 3 fuarı arasında olan Eurosatory'de büyük ilgi gördü.

"Hedefimiz; kilogram başına ihracat değerimizi artırmak"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yaptıkları yatırımların meyvelerini uluslararası arenada topladıkları bir döneme girdiklerini belirtti ve ekledi:

"Fuarda, 20'den fazla global ana yüklenici firma ile çözüm ortaklığı için görüşmeler gerçekleştirdik. Fuar öncesinde de yapmış olduğumuz anlaşmaların da takip toplantılarını bu fuarda yapma fırsatı da bulduk. Bunlar arasında ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Çekya, İspanya, Slovakya gibi ülkelerinin önde gelen ana yüklenicileri yer alıyor. Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerimiz, ihracatın niceliği kadar niteliğini de yukarıya çekiyor. Bu sayede, 2023 yılında 300 dolar olan kilogram başına ihracat değerimizi hedeflerimiz doğrultusunda artırmayı sürdürüyoruz."

VENOM LR teslimatları ağustosta başlıyor

Aral, "Bu zamana kadar ürünlerimizin kara, deniz hava projelerinde yer alması için birçok anlaşmalar yaptık. Ağustos ayı itibarıyla 30x113 milimetre topumuz olan VENOM LR'ın teslimatları başlıyor. 2024 sonu 2025 yılı itibarıyla teslimatlarımız ivmelenerek artacak ve böylelikle ürünlerimize gösterilen global ilgi sahaya yansımış olacak" ifadelerini kullandı.