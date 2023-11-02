Canoğulları: Yeşil vergilerden dolayı şirketler yatırımlarını yurt dışına taşımaya başladı

Ziya İPEK

Uluslararası Danışmanlık, Denetim ve Vergi Şirketi EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, 7.000’in üzerindeki müşteri porftöyü ile farklı sektörlerden birçok şirkete; denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji, teknoloji ve vergi konularında karşılaştıkları zorluklar için çözümler üreterek hizmet verdiklerini söyledi. Canoğulları, yurt dışına açılmak isteyen firmaların yatırım yapacakları ülkelerdeki “vergi ve teşvik” sistemlerini de kurguladıklarını belirtti.

EY’ın Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır, 2.000’in üzerinde çalışanı ile tüm sektörleri içinde barındıran hem büyük hem de küçük ve orta ölçekli firmalar için hizmet sunduğunu dile getiren Canoğulları, İstanbul Maslak, İstanbul Maltepe, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana ile Türkiye genelinde 6 ofisle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

İşletmelere, özellikle vergi alanında çok ciddi katma değer sağladıklarını, uzmanlık alanları sayesinde uluslararası vergi konusunda yurt dışına açılmak isteyen firmaları avantajlı konuma taşıdıklarını dile getiren Canoğulları, “Yurt dışına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için ilgili ülkedeki vergi sistemleriyle, Türkiye'deki vergi sistemlerini birleştirebiliyor, en etkili ve en etkin vergi sistemini kurgulayabiliyoruz. Bu konuda, küresel bir ağımız ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz bulunuyor” dedi.

“İhracat bölgelerine yatırım yapmak istiyorlar”

Şirketler için; hangi ülkelerde en iyi teşviklerin bulunduğunu ve bu teşviklerden nasıl faydalanabileceklerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Canoğulları, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, diğer adıyla yeşil vergilerden dolayı şirketler yavaş yavaş yatırımlarını yurt dışına taşımaya başladı. Mümkün olduğunca en çok ihracat yaptıkları yerlere yatırım yapmak istiyorlar. Amerika'nın bu konuda çok ciddi teşvikleri var ve Çin'e kaptırdığı üretim pazarını tekrar dışarıdan gelen yatırımcılarla oluşturma yolunda ilerliyorlar” diye konuştu.

Gümrük danışmanlığı ile gümrük süreçlerini hızlandırdıklarını, ayrıca gümrük denetim hizmetleri de sunduklarını dile getiren Canoğulları, vergi bölümü içinde 50 avukatın bulunduğunu, vergi hukuku ihtilaflarından genel vergi ve hukuka kadar ciddi ölçüde danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

Şirketlerin satın almasını gerçekleştirmek istediği şirketler için yeri geldiğinde son 5 yıllık vergi incelemelerini de gerçekleştirebildiklerini aktaran Canoğulları, işletmelerin SGK ile ilgili teşviklerden etkin bir şekilde faydalanmasını sağladıklarını vurgulayarak, “Dünya çapında 150’den fazla ülkede, 395 binin üzerinde çalışanıyla hizmet veren EY olarak, trans fer fiyatlandırması konusunda da hizmet sunuyoruz” dedi.

“Türkiye’de yatırım yapıp Afrika pazarına açılacaklar”

Özellikle yabancı şirketlerin muhasebe hizmeti için A'dan Z'ye tüm süreçlerini yönetmeyi kabul ettiklerini, adaptasyonlarında yardımcı olduklarını ifade eden Canoğulları, bugün Türkiye’de alanında öncü şirketlere denetim, danışmanlık ve vergi danışmanlığı sunduklarına dikkat çekti. Canoğulları, Maliye, Ticaret ve İçişleri Bakanlığı’na proje, maliyet ve muhasebe standartlarının uyumu konusunda önemli hizmetler verdiklerini, otomotiv, demir-çelik, sağlık sektörlerinde yabancı ve yerli şirketler ile çok yoğun çalıştıklarını aktardı.

“Firmaların finansmanı nereden bulabileceklerini biliyoruz”

Canoğulları, danışmanlık yaptıkları şirketlere; finansmanı nereden nasıl sağlayacağına, hangi vadede hangi şart altında kredi alması gerektiğine kadar hizmet verdiklerini, paranın kaynağını araştırabildiklerini, şirketlerin halka arzından alım satımına kadar her konuda destek vererek kredi derecelendirmesine katkı sağladıklarını aktardını ve yeni sistemler kurmak, borsaya geçiş süreçleri ya da tedarik zincirini iyileştirmek isteyen şirketlere danışmanlık vererek istedikleri yere gelmelerine hizmet ettiklerini söyledi.