Canray’ın tüm göstergeleri yeşil

18 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Demiryolu taşımacılık sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından Alstom ile işbirliklerini geliştiren Yeşilova Holding bünyesinde yer alan Canray Ulaşım, Alstom’un üst düzey yönetimini ağırladı.

Demiryolu taşımacılık sektöründe tüm dünyaya hizmet veren Alstom’un yöneticileri, Canray Ulaşım’ın tüm göstergelerinin “yeşil” olduğunu ve bu performanstan oldukça mutlu olduklarını dile getirirken, Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ise, “Alstom ile yapacağımız işbirliğimiz doğrultusunda yeni yatırımlar da ortaya koyacaklarını belirtti. Yeşilova, “Yatırımlarımızda öncelik vereceğimiz 30 bin kapalı alana sahip yeni fabrikamız 2020 yılında hizmete girecek” dedi.