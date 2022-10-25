Cansan Alüminyum'un yeni üretim hattı açıldı

ALİ ŞAHİN

Yeşilova Holding şirketlerinden Cansan Alüminyum’un dünya pazarları için üretim yapacak ve kapasitesini önemli oranda yükseltecek yeni yatırımı İhsan Pres’in açılışı yapıldı. Törende, İhsan Pres’in ilk üretimi de banttan indirildi. Yeşilova markasının yarım asır önce başlayan yolculuğunda, Cansan Alüminyum’um çok önemli bir yeri olduğunu belirten Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, “Cansan Alüminyum, 32 yıldır hız kesmeden grubumuza güç vermeye devam ediyor. Amiral gemimiz oldu. Ama bu şirketin benim için çok ayrı bir yanı daha var, o da Cansan, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bu hayalim, ilk defa Türkiye’ye Avrupa’da üretilen son derece teknolojik bir makine getirmekti. Bunu da Cansan ile başarmış olmanın gururunu her zaman taşıyorum” dedi.

"En büyük hayalimdi"

Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, çok küçük yaşlardan itibaren İhsan Pres’in kuruluşunu hep hayal ettiğini belirterek, “Cansan şirketimiz bünyesinde kurulan ilk makinelere daha çok küçük yaşlardayken benim ve kardeşimin isimlerinin verilmesi, bizim için çok değerliydi. Fakat bu benim için çok büyük bir hayalin de başlangıcıydı. Büyüdüğümde ben de en büyük presi babamın ismiyle kuracağım dedim hep. Bu hayali kurduğumda 6 yaşındaydım. 30 yıl sonra hayatımın en büyük hayali bu törenle gerçek oluyor. Bugün benim için işte öylesine büyük bir gün. Bu fabrikaya, bu yatırımla her zaman sahip çıkacağız” diye konuştu.

Kapasite iki katına çıkacak

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova da “Koyduğumuz stratejik hedefler doğrultusunda sistematik bir şekilde çalışarak, geldiğimiz nokta bizleri yeni bir pres yatırımına götürdü. Dünyanın hızlı gelişim ve değişimini takip ederek, aynı sistematik çalışma disiplini içerisinde faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi. Genel Müdür Selim Güney ise Cansan Alüminyum’un sektördeki konumunu her geçen gün güçlendirdiğine vurgu yaptı. Şirketin Yeşilova Grubu’na dahil olduğu 1990 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımlar ile sektörün en önemli oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Güney, mevcuttaki 24 bin ton/yıl olan kapasitelerini, İhsan Pres ve önümüzdeki dönemde devreye alacakları yeni bir yatırımla daha 50 bin ton/yıla taşıyacaklarını açıkladı. Konuşmaların ardından İhsan Pres’in açılış kurdelesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Yönetim Kurulu üyeleri, Grup şirketlerinin yöneticileri eşliğinde kesildi.