04 Şubat 2020

Cantek Group, Avrupa’nın aktif en büyük bitki fabrikasını kurdu. Tesiste, topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapılacak. Farminova Bitki Fabrikası’nda, hiçbir zirai mücadele ilacına gerek duyulmadan, sürdürülebilir üretim yaptıklarını söyleyen Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, tesisin yapay zeka ile yönetildiğini ve tamamının kendilerine ait olduğunu ifade etti. Danışmanları Glenn Behrman ve Christine Zimmerman Loessl ile birlikte tesis hakkında bilgi veren Karaca, “Tarım devrimine ve gıda güvencesine katkıda bulunmayı görev edindik. Bugüne kadar yaklaşık 60 ülkede 15 bin projeye imza attık” dedi.

“Sabit fiyatlı gıda temini yapabiliyoruz”

Bitki fabrikalarında, 365 gün 24 saat düzgün ve sabit fiyatlı gıda temini yapılabildiğini ifade eden Karaca, “Gıda temininde artık spekülatif fiyatlara son verilebilecek. Yani bir gıda bundan sonra bir lirayken, 10 lira olmayacak. Fiyatı her zaman 2 lira olacak. Tüketici de bütçesini ona göre ayarlayacak. Ürün 365 gün 24 saat aynı kalitede, aynı fiyattan piyasada bulunabilecek” iddiasında bulundu.

Tarım ürünü elde etmek için gereğinden fazla tarım arazisinin işgal edildiğini savunan Karaca, “Çok fazla tarım ilacı kullanımı nedeniyle sağlıksız ürünler elde ediliyor. Atık sularla çevreye zarar veriliyor ve bu da canlı hayvanların yaşam alanlarında dengeyi bozuyor” diye konuştu. Karaca, bitki fabrikaları ile Türkiye ve dünya tarımında yeni bir dönemin başladığını ifade derek, Türkiye’den dünyaya tarım teknolojisi ihraç eder duruma geldiklerini vurguladı.

“Ürün deseni çoğalacak”

Bitki fabrikalarındaki üretimin marul, roka, tere, ıspanak ve fesleğen gibi yeşil yapraklı bitkilerle başladığını ifade eden Can Hakan Karaca, Ar-Ge çalışmalarıyla bunların arkasından çilek, mantar, domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin geleceğini, sonrasında da aromatik ürünlere geçileceğini söyledi.

Bitki fabrikalarının katlı ve otomasyonlu yapısıyla az yer kapladığını ifade eden Karaca, “Günde 20 bin adet marul üretebilmek için 150 bin metrekare alana ihtiyacımız var. Oysa, 6 bin metrekarelik bir Farminova bitki fabrikasında fide ve ambalajlama dahil aynı üretimi daha avantajlı koşullarda elde edebiliyorsunuz. Bitki fabrikalarını şehir içinde de kurabileceğiniz için tarımı şehir içine taşımak karbon ayak izimizi de azaltmak anlamına geliyor. Bizim için bu projenin en övünülecek kısmı hiçbir canlıyı öldürmeden gıda temini yapabilmek” açıklamasını yaptı.

5 yılda 100 fabrika kurmayı hedefliyor

Karaca, beş yıl içinde farklı ülkelerde 100 bitki fabrikası kurmayı hedeflediklerini söyledi. Ar-Ge’ye son 15 yılda 5 milyon euro’luk yatırım yaptıklarının altını çizen Karaca, “Her şeyin en iyisini seçerek ve deneysel çalışmalar yaparak bu başarıyı yakaladık. Yatırımcıya, yatırım bedelini ne zaman geriye çevireceğini net olarak söylüyor, yüzde 100 garanti veriyoruz” şeklinde konuştu.