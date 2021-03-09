Cantek, Nijerya’da bitki fabrikası kuracak

ANTALYA - Cantek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, dünyada özellikle de Afrika’da gıdaya erişim konusunda sıkıntılar yaşandığını belirterek, bu sorunun çözümsüz olmadığını kaydetti. Güneşe, zirai ilaca ve fazla suya ihtiyaç duymayan bitki fabrikalarının seralardan sonra ‘4. bitki devrimi’ (Tarım 4.0) olduğunu anlatan Karaca, şöyle devam etti: “Sağlıklı, kaliteli ve ucuz gıdaya ulaşmak dünyamız için çözümsüz değil. Cantek Grup olarak, gıda koruma ve soğutma teknolojileri ile insanlık ve doğa için çalışıyoruz. Farminova bitki fabrikaları ile tarıma doğallığı geri getiriyoruz. Bunun yanında yeşil teknolojiyle üretimi ve verimliliği hiç olmadığı kadar artırıyoruz.”

10 milyon dolara mal olacak



Nijeryalı bir iş insanına 10 milyon dolar karşılığında, bu ülkenin ortasında kuracakları bitki fabrikasının yazılımı, donanımı ve tüm araç ve gereçlerinin Cantek ekibi tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Can Hakan Karaca, “Bitki fabrikası tamamen yerli ve milli. Nijerya’da günde 5 bin bitki üretimi yapacak. Tarım 4.0 olan bu tesis Nijerya’nın gıda sorununu giderilmesinin parçası olacak” dedi.

'Tohum mucizesinin hakkını veriyoruz'



Geliştirdikleri üretim sistemiyle, 7 gün 24 saat kapalı alanda, hiçbir dış faktörden etkilenmeden, istenilen yerde ve zamanda, tüm koşullarda tarım yapmanın önünü açtıklarını söyleyen Karaca, “Geleneksel tarımın aksine çevreyi kirletmeyen, sağlıklı ve devamlı bir tarımsal üretim sağlıyoruz. Bunu yaparken minimum su kullanımı ile mükemmel kalitede ürünler elde ediyoruz. Tohum mucizesinin hakkını veriyoruz. Tarımda 4. evre olan Tarım 4.0’a geçiyoruz” diye konuştu. Karaca, bu yıl 30. kuruluş yılını kutlayacak olan Cantek Grup tarafından 65 ülkeye ihracat yaparak 13 binden fazla proje gerçekleştirdiklerini vurguladı.