Capella, Avrupa’daki operasyon hacmini %30 artırmayı planlıyor

Capella Logistics’i, alanın­da deneyimli ve uzman lo­jistikçilerle birlikte 2016 yılında, İstanbul’da kurduklarını anlatan Capella Logistics CEO’su Aytaç Aykanat, hızlı büyüyen şir­ketlerinin, kısa sürede güçlü bir öz­mal ekipman havuzuna ve 100’ün üzerinde çalışan sayısına ulaştığı­nı dile getirdi.

Sonrasında Bulga­ristan’da şirket açtıklarından söz eden Aykanat, Avrupa’da ve Tür­kiye’de güçlü bir lojistik altyapı ve yaygın acente ağı kurduklarını ve geniş tedarikçi ağıyla birlikte şu anda 100 civarında araca doğrudan ulaşım sağladıkları bilgisini pay­laştı. 2024 ve 2025 yıllarında Av­rupa ülkelerindeki operasyon ha­cimlerini yüzde 30 artırmayı he­deflediklerini belirten Aykanat, bu amaçla başta araç, ekipman ve tek­noloji yatırımları olmak üzere ye­ni yatırımlarını devreye aldıklarını ifade etti.

“Haftada tek yönde 35 araç komple, 15 araç parsiyel yüklememiz var”

Otomotiv, alüminyum, teks­til, sanayi, sağlık, soğutma-ısıtma, kimyasal, endüstriyel, kozmetik ve FMCG ürünlerine yönelik uy­gun araç ve ekipman altyapıları sa­yesinde haftada tek yönde 35 araç komple, 15 araç parsiyel yüklemesi yaptıklarını bilgisini veren Aytaç Aykanat, yıllık bazda ise 3 bin 700 komple, bin 500 parsiyel araç or­ganize ettiklerini, parsiyel yükle­melerinde ise yıllık 15 bin parsiyel yük hareketini yönettiklerini kay­detti. Bunların yanı sıra geçen yıl piyasadaki daralmaya rağmen he­deflerinin üzerinde büyüdüklerini ve yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

Yurt dışında da yük elleçleme hizmeti

İstanbul’un Çatalca ilçesinde toplam 10 bin metrekarelik depo yatırımı gerçekleştirdiklerini an­latan Aytaç Aykanat, Almanya Mü­nih ve Düsseldorf, Fransa’da Lyon, Paris ve Strasburg, İspanya’da Bar­selona ve Madrid, Portekiz’de Por­to ile Hollanda’da Venlo’da anlaş­malı acente depolarının bulundu­ğunu dile getirdi.

Bu depolarda 90 bin metrekarelik alanda yük elleç­leme ve katma değerli hizmetler­le müşterilerinin lojistik maliyet­lerini düşürmelerine yardımcı ol­duklarını anımsatan Aykanat, kara yolu taşımalarını Ro-Ro ve demir yolu bağlantılı intermodal taşıma­larla desteklemeye önem verdikle­rinin altını çizdi. Öte yandan sek­törde sürücülere yönelik Schengen vizesi engelinin, uluslararası kara yolu taşımacılığının en temel so­runu haline geldiğinden söz eden Aykanat, bu sorunu aşmak için AB içinde şirket kurduklarını, inter­modal taşımalara ağırlık verdikle­rini dile getirdi.

Bu yıl başta akaryakıt ve depola­ma olmak üzere artan lojistik ma­liyetlerinin de sektörü etkilediğini belirten Aytaç Aykanat, “Özellik­le uluslararası karayolu taşımacı­lığı yapan araçlara yönelik akarya­kıt vergileri düşürülebilir.

Hava yo­lu taşımacılığına sağlanan vergi avantajlar, kara yolu taşımacılığına da getirilebilir. Böylece azalan lo­jistik maliyetleri, bir bakıma ihra­cat teşviki haline gelecek, artan dö­viz gelirleri, enflasyonla mücadele­ye de katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Yeni yapacakları yatırım­lar hakkında da konuşan Aykanat, Bulgaristan’da bulunan şirketle­rinde çekici, Türkiye’deki şirketle­rinde ise dorse yatırımlarının de­vam edeceğini vurguladı.

“Dijitalleşme ve yapay zekâ verimliliği artırıyor”

Diğer yandan dijitalleşme ve ya­pay zekâ alanındaki gelişmelerin, rota optimizasyonu, araç bakımı, yakıt tüketimi, filo yönetimi alan­ları başta olmak üzere lojistikte ve­rimliliği artırdığını söyleyen Aytaç Aykanat, kargo takibi ve güvenliği­nin blok zincir teknolojisiyle daha şeffaf ve güvenli hale geldiğine dik­kat çekti. Veri analitiği sayesinde sorunların daha ortaya çıkmadan tespit edilip önlenebildiğini anım­satan Aykanat, “Sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti konula­rında da önemli avantajlar ortaya çıkıyor” dedi.