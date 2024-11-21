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Capella, Avrupa’daki operasyon hacmini %30 artırmayı planlıyor

Kısa vadeli planlamaları çerçevesinde Avrupa’daki operasyon hacimlerini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini belirten Capella Logistics CEO’su Aytaç Aykanat, “Bu amaçla başta araç, ekipman ve teknoloji yatırımları olmak üzere yeni yatırımlarımızı devreye aldık” dedi.

Dünya Gazetesi
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Capella Logistics’i, alanın­da deneyimli ve uzman lo­jistikçilerle birlikte 2016 yılında, İstanbul’da kurduklarını anlatan Capella Logistics CEO’su Aytaç Aykanat, hızlı büyüyen şir­ketlerinin, kısa sürede güçlü bir öz­mal ekipman havuzuna ve 100’ün üzerinde çalışan sayısına ulaştığı­nı dile getirdi.

Sonrasında Bulga­ristan’da şirket açtıklarından söz eden Aykanat, Avrupa’da ve Tür­kiye’de güçlü bir lojistik altyapı ve yaygın acente ağı kurduklarını ve geniş tedarikçi ağıyla birlikte şu anda 100 civarında araca doğrudan ulaşım sağladıkları bilgisini pay­laştı. 2024 ve 2025 yıllarında Av­rupa ülkelerindeki operasyon ha­cimlerini yüzde 30 artırmayı he­deflediklerini belirten Aykanat, bu amaçla başta araç, ekipman ve tek­noloji yatırımları olmak üzere ye­ni yatırımlarını devreye aldıklarını ifade etti.

“Haftada tek yönde 35 araç komple, 15 araç parsiyel yüklememiz var”

Otomotiv, alüminyum, teks­til, sanayi, sağlık, soğutma-ısıtma, kimyasal, endüstriyel, kozmetik ve FMCG ürünlerine yönelik uy­gun araç ve ekipman altyapıları sa­yesinde haftada tek yönde 35 araç komple, 15 araç parsiyel yüklemesi yaptıklarını bilgisini veren Aytaç Aykanat, yıllık bazda ise 3 bin 700 komple, bin 500 parsiyel araç or­ganize ettiklerini, parsiyel yükle­melerinde ise yıllık 15 bin parsiyel yük hareketini yönettiklerini kay­detti. Bunların yanı sıra geçen yıl piyasadaki daralmaya rağmen he­deflerinin üzerinde büyüdüklerini ve yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

Yurt dışında da yük elleçleme hizmeti

İstanbul’un Çatalca ilçesinde toplam 10 bin metrekarelik depo yatırımı gerçekleştirdiklerini an­latan Aytaç Aykanat, Almanya Mü­nih ve Düsseldorf, Fransa’da Lyon, Paris ve Strasburg, İspanya’da Bar­selona ve Madrid, Portekiz’de Por­to ile Hollanda’da Venlo’da anlaş­malı acente depolarının bulundu­ğunu dile getirdi.

Bu depolarda 90 bin metrekarelik alanda yük elleç­leme ve katma değerli hizmetler­le müşterilerinin lojistik maliyet­lerini düşürmelerine yardımcı ol­duklarını anımsatan Aykanat, kara yolu taşımalarını Ro-Ro ve demir yolu bağlantılı intermodal taşıma­larla desteklemeye önem verdikle­rinin altını çizdi. Öte yandan sek­törde sürücülere yönelik Schengen vizesi engelinin, uluslararası kara yolu taşımacılığının en temel so­runu haline geldiğinden söz eden Aykanat, bu sorunu aşmak için AB içinde şirket kurduklarını, inter­modal taşımalara ağırlık verdikle­rini dile getirdi.

Bu yıl başta akaryakıt ve depola­ma olmak üzere artan lojistik ma­liyetlerinin de sektörü etkilediğini belirten Aytaç Aykanat, “Özellik­le uluslararası karayolu taşımacı­lığı yapan araçlara yönelik akarya­kıt vergileri düşürülebilir.

Hava yo­lu taşımacılığına sağlanan vergi avantajlar, kara yolu taşımacılığına da getirilebilir. Böylece azalan lo­jistik maliyetleri, bir bakıma ihra­cat teşviki haline gelecek, artan dö­viz gelirleri, enflasyonla mücadele­ye de katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Yeni yapacakları yatırım­lar hakkında da konuşan Aykanat, Bulgaristan’da bulunan şirketle­rinde çekici, Türkiye’deki şirketle­rinde ise dorse yatırımlarının de­vam edeceğini vurguladı.

“Dijitalleşme ve yapay zekâ verimliliği artırıyor”

Diğer yandan dijitalleşme ve ya­pay zekâ alanındaki gelişmelerin, rota optimizasyonu, araç bakımı, yakıt tüketimi, filo yönetimi alan­ları başta olmak üzere lojistikte ve­rimliliği artırdığını söyleyen Aytaç Aykanat, kargo takibi ve güvenliği­nin blok zincir teknolojisiyle daha şeffaf ve güvenli hale geldiğine dik­kat çekti. Veri analitiği sayesinde sorunların daha ortaya çıkmadan tespit edilip önlenebildiğini anım­satan Aykanat, “Sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti konula­rında da önemli avantajlar ortaya çıkıyor” dedi.

 