Capella, Avrupa’daki operasyon hacmini %30 artırmayı planlıyor
Kısa vadeli planlamaları çerçevesinde Avrupa’daki operasyon hacimlerini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini belirten Capella Logistics CEO’su Aytaç Aykanat, “Bu amaçla başta araç, ekipman ve teknoloji yatırımları olmak üzere yeni yatırımlarımızı devreye aldık” dedi.
Capella Logistics’i, alanında deneyimli ve uzman lojistikçilerle birlikte 2016 yılında, İstanbul’da kurduklarını anlatan Capella Logistics CEO’su Aytaç Aykanat, hızlı büyüyen şirketlerinin, kısa sürede güçlü bir özmal ekipman havuzuna ve 100’ün üzerinde çalışan sayısına ulaştığını dile getirdi.
Sonrasında Bulgaristan’da şirket açtıklarından söz eden Aykanat, Avrupa’da ve Türkiye’de güçlü bir lojistik altyapı ve yaygın acente ağı kurduklarını ve geniş tedarikçi ağıyla birlikte şu anda 100 civarında araca doğrudan ulaşım sağladıkları bilgisini paylaştı. 2024 ve 2025 yıllarında Avrupa ülkelerindeki operasyon hacimlerini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini belirten Aykanat, bu amaçla başta araç, ekipman ve teknoloji yatırımları olmak üzere yeni yatırımlarını devreye aldıklarını ifade etti.
“Haftada tek yönde 35 araç komple, 15 araç parsiyel yüklememiz var”
Otomotiv, alüminyum, tekstil, sanayi, sağlık, soğutma-ısıtma, kimyasal, endüstriyel, kozmetik ve FMCG ürünlerine yönelik uygun araç ve ekipman altyapıları sayesinde haftada tek yönde 35 araç komple, 15 araç parsiyel yüklemesi yaptıklarını bilgisini veren Aytaç Aykanat, yıllık bazda ise 3 bin 700 komple, bin 500 parsiyel araç organize ettiklerini, parsiyel yüklemelerinde ise yıllık 15 bin parsiyel yük hareketini yönettiklerini kaydetti. Bunların yanı sıra geçen yıl piyasadaki daralmaya rağmen hedeflerinin üzerinde büyüdüklerini ve yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.
Yurt dışında da yük elleçleme hizmeti
İstanbul’un Çatalca ilçesinde toplam 10 bin metrekarelik depo yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatan Aytaç Aykanat, Almanya Münih ve Düsseldorf, Fransa’da Lyon, Paris ve Strasburg, İspanya’da Barselona ve Madrid, Portekiz’de Porto ile Hollanda’da Venlo’da anlaşmalı acente depolarının bulunduğunu dile getirdi.
Bu depolarda 90 bin metrekarelik alanda yük elleçleme ve katma değerli hizmetlerle müşterilerinin lojistik maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olduklarını anımsatan Aykanat, kara yolu taşımalarını Ro-Ro ve demir yolu bağlantılı intermodal taşımalarla desteklemeye önem verdiklerinin altını çizdi. Öte yandan sektörde sürücülere yönelik Schengen vizesi engelinin, uluslararası kara yolu taşımacılığının en temel sorunu haline geldiğinden söz eden Aykanat, bu sorunu aşmak için AB içinde şirket kurduklarını, intermodal taşımalara ağırlık verdiklerini dile getirdi.
Bu yıl başta akaryakıt ve depolama olmak üzere artan lojistik maliyetlerinin de sektörü etkilediğini belirten Aytaç Aykanat, “Özellikle uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçlara yönelik akaryakıt vergileri düşürülebilir.
Hava yolu taşımacılığına sağlanan vergi avantajlar, kara yolu taşımacılığına da getirilebilir. Böylece azalan lojistik maliyetleri, bir bakıma ihracat teşviki haline gelecek, artan döviz gelirleri, enflasyonla mücadeleye de katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Yeni yapacakları yatırımlar hakkında da konuşan Aykanat, Bulgaristan’da bulunan şirketlerinde çekici, Türkiye’deki şirketlerinde ise dorse yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.
“Dijitalleşme ve yapay zekâ verimliliği artırıyor”
Diğer yandan dijitalleşme ve yapay zekâ alanındaki gelişmelerin, rota optimizasyonu, araç bakımı, yakıt tüketimi, filo yönetimi alanları başta olmak üzere lojistikte verimliliği artırdığını söyleyen Aytaç Aykanat, kargo takibi ve güvenliğinin blok zincir teknolojisiyle daha şeffaf ve güvenli hale geldiğine dikkat çekti. Veri analitiği sayesinde sorunların daha ortaya çıkmadan tespit edilip önlenebildiğini anımsatan Aykanat, “Sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti konularında da önemli avantajlar ortaya çıkıyor” dedi.