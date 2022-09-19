Cardata’nın yenilenen mobil uygulaması hizmete girdi

Cardata, mobil aplikasyonunu yeniledi. Şirket, yenilenen aplikasyon ile geniş veri tabanını, geliştirilmiş filtreleme özelliğini ve yeni eklenen elektrikli otomobil kategorisini kullanıma sunuyor.

Yenilenen uygulama ile otomotiv sektörüne dair birçok veriyi ve kolaylığı sağladıklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sektörümüzde yine bir ilke imza atarak, gelişmiş filtreleme özelliğini kullanıcılarımızla buluşturduk. Bu kapsamda veri tabanımızdaki araç sayısını 32 bine çıkartarak yeni bir rekor daha elde ettik. Ayrıca piyasadaki en fazla aracın datalarını bir arada sunduğumuz mobil uygulamamızda hem sıfır kilometre hem de ikinci el elektrikli ve hibrit araçların fiyatlarına da en güncel haliyle Türkiye’de yalnızca Cardata uygulamasında yer veriyoruz.” dedi.

Yenilikçi tasarım ile kolay erişim

Cardata’nın ikinci nesil mobil aplikasyonunun tasarımına yenilikçi dokunuşlar eklendi. Yeni tasarımla birlikte uygulamaya daha rahat, daha hızlı ve daha kolay ulaşabiliyor. Değişen ana sayfa tasarımı da hızlı ve anlaşılır bir işleve sahip oldu.

Tüm bunlarla birlikte; Navbar’da (Gezinme Çubuğuna) bulunan ‘Ana Sayfa’nın içerisinde artık “Elektrikli Araçlar” butonu yer alıyor.

“Elektrikli Araçlar” alanı içeriğinde Türkiye’de satılan tüm elektrikli ve hibrit araçlar hakkında güncel bilgilere hızlıca erişim fırsatı sunuluyor. Yeni sürümde “Araç Bul” alanındaki filtreleme seçenekleri de artırıldı. Artık kullanıcılar bir aracı ararken daha fazla filtreleme yaparak aradıkları otomobillerle alakalı bilgilere daha hızlı erişim sağlayabilecekler.

“Araç Bul” alanında bulunan filtreleme kısmında yer alan; “Fiyat Aralığı”, “Marka”, “Kasa Tipi”, “Yakıt Tipi”, “Yakıt Tüketimi”, “Motor Hacmi”, “Vites Tipi” ve “Aktarma Tipi” seçenekleri sayesinde ise detaylı arama yapabilmek mümkün.

Bunlara ek olarak Cardata mobil uygulaması üzerinden yapılan araç sorgulamalarında son sorgulamalar tek bir alan üzerinden görülebiliyor. 2. el bir aracın değerini saniyeler içinde hesaplayan uygulama aynı zamanda sıfır kilometre araçların fiyat bilgilerini anlık güncellenen veri tabanı sayesinde gösteriyor.