Careem'de Turkuaz taksi dönemi başladı

14 Haziran 2019

Türkiye'de sadece sarı taksiler aracılığı ile hizmet veren Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem, Turkuaz taksilerle de müşterilerine hizmete başladı.

Müşterilerin artık Careem uygulaması üzerinden Turkuaz tipi taksi çağırabileceğini söyleyen Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, gelen talepler ve geri bildirimlerin ardından bu hizmete başlamaya karar verdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda havaalanlarına gitmek isteyen müşterilerine özel olarak önceden taksi rezervasyon seçeneğini sunan Careem şimdi de hizmet yelpazesine Turkuaz renkli taksileri ekledi.

Sarı taksilerden sadece yüzde 15 taksimetre farkı ile üst segment araç ve yüksek konfor kalitesi sunan Turkuaz taksilerde kısa mesafe ücreti 10 TL yerine 11,5 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Türkiye'de ulaşım sektörünü ve yerel taksicilik endüstrisini desteklemeyi odağına alan Careem, Turkuaz renkli taksileri hizmetlerine ekleyerek müşterilerine daha fazla ulaşım aracı çeşidi sunmaya devam etme konusundaki kararlılığını da ortaya koydu.

Müşterilerden gelen talepler Careem'i yönlendiyor

İstanbul’da sadece taksi plakası sahibi olan ve Careem’in güvenlik özellikleri ile kalite standartlarını yerine getiren araçlarla, yerel yasa ve yönetmeliklere tam uyumlu olarak çalıştıklarını belirten Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Türkiye’de müşteriler ve turistler için ulaşım kolaylıkları sağladıklarını ifade eden Manna, hizmetlerinin gördüğü büyük talepten gurur duyduklarını belirtti. Manna, şunları söyledi:

"Bu hizmetler için müşterilerin son bir yıl içinde sosyal medya ve e-mail mesajlarıyla bize verdikleri geri bildirimleri dikkate aldık. Gelen talepleri dinledik ve son olarak Turkuaz taksileri de ekleyerek hizmet filomuzu genişlettik. Önceki haftalarda da yine müşterilerimizin talepleri üzerine kendimize özgü havaalanlarına önceden rezervasyon hizmetimizi başlattığımızı açıklamıştık. Bu duyurularımızın amacı hizmetlerimizin kalite seviyesini korurken, tüm müşterilere yardımcı olmak, Türkiye’de istihdam yaratılmasına katkıda bulunmak ve hareket olanaklarını artırmak. Ancak bu başarımız, şirketimizin temelini oluşturan ve müşterilerimize kaliteli deneyimler yaşatmaktaki en önemli faktör olan kaptanlarımız olmasa mümkün olmazdı. Yeni kaptanları sıkı eğitim programımıza katılarak, ekibimize ve Careem’in Türkiye’deki erişim alanını genişletmeye yardımcı olmaya davet ediyoruz."

Türkiye pazarında büyük potansiyel gördüklerini vurgulayan Manna, Türkiye’de yaşayan kullanıcılarımız ve turistlerden oluşan 60 milyondan fazla insanın hayatını kolaylaştırmaktan büyük heyecan duyduklarını da sözlerine ekledi.

Kaptanlar nasıl seçiliyor?

Careem yeni kaptanları işe alırken öncelikle güvenlik taramaları yapıyor ve eğitim süreçleri gerçekleştiriyor. Türkiye’de tüm taksi kaptanları bir dizi güvenlik kontrolü ve testten geçirilerek üstün kalitenin her zaman korunması amaçlanıyor.

Kaptanların prezantabl olması beklenirken aynı zamanda belediyenin verdiği taksi kartına da sahip olması gerekiyor. Kaptanların araç kalitesine bakılıp, geçerli bir sürücü ehliyetine sahip olup olmadıkları kontrol ediliyor ve geniş kapsamlı bir müşteri hizmetleri eğitimi veriliyor.