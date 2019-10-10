Careem’den üniversiteliler için istihdam fırsatı

10 Ekim 2019

Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, “Kullanıcılarımızla yüz yüze iletişim kurmanın önemine inanıyoruz. Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerine ziyaretlerde bulunduk. Tur kapsamında ayrıca istekli öğrencileri, ‘Careem Elçileri’ olarak istihdam etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

CAREEM ELÇİLERİ

Kullanıcılarıyla yüz yüze iletişim kurmanın önemine inandıklarını ve bu ziyaretlerle şirket personeli ile kullanıcı arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Manna, “Tur kapsamında ayrıca istekli öğrencileri, Careem Türkiye’de “Careem Elçileri” olarak istihdam etmeyi amaçlıyoruz. Careem Elçisi olmak isteyen öğrencileri, programa başvuru yapmaya davet ediyoruz. Öğrenciler çeşitli mülakat aşamalarından geçerek seçiliyor. Tüm elçiler, Türkiye’de sarı ve turkuaz taksiler aracılığıyla hizmet veren Careem’in kullanıcıları ile ilişkilerini daha da geliştirmek için üniversitelere turlar düzenliyor. Manna, bu turlar sırasında, üniversite öğrencilerine şirket vizyonunu, misyonunu ve amaçlarını anlattıklarını söyledi.

Sahadaki Careem ekiplerinden uygulamalı eğitim alıyor, satıştan pazarlamaya, yönetim ve diğer konulara kadar şirket işlerinin her yönü hakkında iç görü ve deneyim kazanıyor. Her katılımcı, Careem’in vizyonu, iş modeli, stratejisi ve hizmetleri hakkında derinlemesine eğitim alıyor ve yeni edindikleri becerileri uygulayarak, başka gençlerin şirket hizmetlerinden faydalanabilmesine yardımcı olacak düzeye geliyor.” dedi.

Üniversite öğrencileri ve şirket arasında bağlantı kuran Careem Elçileri’nin Careem’in yüzünü oluşturduklarını aktaran Manna, “Eğitim vereceğimiz gençleri, üniversite mezuniyetlerine giden süreçte de destekleyeceğiz ve çalışma hayatına hazırlanmalarına yardımcı olacağız. Üniversite saha gezilerimiz arasında ilk olarak Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsleri yer aldı. Careem, Türkiye pazarında faaliyete geçtiğinden beri, Türkiye’nin ulaşım sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyor ve böylece herkese güvenli ve elverişli bir ulaştırma hizmeti sağlamak konusundaki istek ve kararlılığını kanıtlıyor. On binlerce Türk insanına istihdam yaratan Careem, Türkiye’deki insanların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.” diye konuştu.