Cargill, kadın yönetici oranını yüzde 50'ye çıkaracak

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, Cargill Türkiye olarak 60 yıldır ülke ekonomisine katkı sağladıklarını, global ölçekte kadın yöneticilerin sayısını artırmak için Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde 'Geleceğe 60 Lider' programını başlattıklarını bildirdi.

Tarakçıoğlu, Cargill olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla oluşacak sinerjinin, kalkınmada doğrudan anlamıyla büyük bir ekonomik yatırım etkisi yaratacak kadar güçlü ve önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Cinsiyet eşitliğinin sadece kurumsal yapıda sağlamakla kalmadığını ilişkide bulundukları sektörel paydaşlar, tedarikçi ve alıcılarla, üyesi oldukları geniş ekosisteme de taşıdıklarını anlatan Tarakçıoğlu, "En önemlisi de bu toplumun bir parçası olarak, daha güçlü yarınlar adına toplumsal cinsiyet eşitliğinin kalıcı bir değer haline gelmesi için çalışıyor, projeler üretiyoruz." dedi.

Cargill olarak verdikleri somut bir taahhüdlerinin olduğunu belirten Tarakçıoğlu, şunları kaydetti: Global ölçekte kadın yönetici oranımızı yüzde 50’ye çıkaracağız. Cargill olarak verdiğimiz taahhüdün Türkiye’deki yansımalarını almak üzere de hızlıca harekete geçtik. Bu kapsamda geleceğimize ışık tutacak kadın liderlerin yetişmesine katkıda bulunmak üzere 'Geleceğe 60 Lider' programını hayata geçirdik. Türkiye’deki 60. yılımızı kutladığımız bu dönemde, ülkemizin en köklü ve değerli kurumlarından Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile iş birliği yaptık. TEV ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında burs desteğinin çok ötesinde bir yaklaşım geliştiriyoruz. Staj, mentorluk, proje yarışmaları, workshoplar ve Cargill’in liderleriyle gerçekleştirilen eğitsel çalışmaları da içeren bütünsel bir kariyer planlamasıyla kız öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Proje ile sağladığımız fırsatlardan biri de, başarılı öğrencilerimiz Cargill’in faaliyet gösterdiği 70 ülkeye yayılan global ağına dahil olabilecek."

"Özgüvenli kadınların yetişmesine katkı sunuyoruz"

Programa katılan 66 öğrencinin, TEV’e daha önce başvurarak, titizlikle belirlenen TEV Eğitim (Üniversite) Bursu kriterlerini karşılamış ve burs almaya hak kazanmış öğrenciler arasından seçildiğini aktaran Tarakçıoğlu, şöyle devam etti: "İş birimlerimizin katkı sağlayabileceği, özellikle gıda, endüstri, biyoendüstri ve hayvan beslenmesi alanlarıyla ilgili bölümlerde eğitim alan öğrencilerin yanı sıra işletme, hukuk gibi bölümlerden öğrencileri programa kabul ettik. Yapılan değerlendirmenin sonucunda yüzde 70’i mühendislik, yüzde 15’i veterinerlik ve yüzde 15’i hukuk eğitimi alan toplam 66 öğrenci ile yola çıktık. Bu programla en öncelikli hedefimiz, programımıza katılan öğrencilerin, gelecekte çalışacakları sektörlere en iyi şekilde liderlik etmelerini sağlayacak yetkinlikleri kazanmaları. 155 yıllık uzmanlığımız ve köklü kurum kültürümüzle, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ancak belki de en önemlisi, kendisine inanan, en yükseğe koyduğu hedeflerine adım adım ulaşma kararlılığına ve gücüne sahip, özgüvenli kadınların yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Şirketimizde başarıyla yöneticilik yapan kadın liderler, mentorluk rolünü severek üstlendiler. Kendi cam tavanlarını kırma hikayeleri ve deneyimleriyle, birbirinden değerli öğrencilere ilham kaynağı olmak için çalışıyorlar."

Türkiye'deki yatırımları 530 milyon dolara ulaştı

Cargill olarak 70 ülkede, 155 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösterdiklerini anlatan Tarakçıoğlu, bu dönemde gıda, biyoendüstri ve hayvan beslenmesi alanlarındaki yatırımları ve geniş ürün portföyü ile hayatın her alanına dokunduklarını aktardı.

Türkiye’deki dört tesiste ürettikleri bitkisel kaynaklı hammaddelerin bisküviden çorbaya, ilaçtan kağıt havluya, kıyafetten alışveriş kolilerine kadar pek çok üründe kullanıldığını söyleyen Tarakçıoğlu, yerli üretim ile hem Türk sanayisini desteklediklerini hem de beş kıtada 70 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

Cargill Türkiye olarak ülkeye duydukları inançla her geçen yıl yatırımları katlayarak artırdıklarını belirten Tarakçıoğlu, "Geçtiğimiz yıl salgın döneminde yaptığımız 30 milyon dolarlık yatırımla birlikte, bugüne kadar Türkiye'de yaptığımız toplam yatırım 530 milyon dolara ulaştı." dedi. Tarakçıoğu, yatırımların önemli bir bölümünü teknoloji ve kapasite yatırımlarının oluşturduğunu, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konularında da sektörde öncü nitelikte uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Toplam 670 çalışanla Orhangazi, Dilovası, Hendek ve Balıkesir’deki üretim tesislerinde üretmeye devam ettiklerini söyleyen Tarakçıoğlu; Ortadoğu, Türkiye ve Afrika’yı kapsayan, 1 milyardan fazla nüfusu olan 66 ülkeyi içine alan, geniş bir coğrafyayı da İstanbul’daki merkez ofisten yönettiklerine dikkat çekti.

"1000 Çiftçi 1000 Bereket ile 2 bin 200 çiftçiye ulaştık"

Türkiye'de çiftçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek, çiftçi veriminin ve refahının artmasını sağlamak amacıyla üç yıldır "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programını yürüttüklerini anımsatan Tarakçıoğlu, bu çerçevede üç yılda 12 ilde 2 bin 200’ü aşkın mısır ve ayçiçeği çiftçisine ulaştıklarını bildirdi.

Çiftçilerin tarlalarına özel sundukları sulama, gübreleme ve ilaçlama programlarıyla kaynak tasarrufu sağladıklarını anlatan Tarakçıoğlu, şöyle devam etti: "Programa katılan çiftçilerimizin hem maliyetleri azaldı, hem de hastalık riskinin ve toprak kirliliğinin önüne geçildi. Ücretsiz olarak tarlaya özel sürekli ve düzenli danışmanlık hizmeti, eğitim ve dijital araçlara erişim gibi desteklerle, yanlarındaki güç olduk. İki yıl üst üste verimlilikte artan sonuçlar elde ettik. İlk yılımızda program kapsamında üretim yapan çiftçiler yüzde 21, ikinci yılda pandeminin zorlu koşullarına rağmen yüzde 26’ya varan verim artışı elde etti. Bununla birlikte tohumdan ürüne yaşam döngüsü atık sorununa, çiftçi lehine kolaylaştırıcı çözüm geliştirmek için harekete geçtik ve 'Tarlada Sıfır Atık Yönetimi' projesini de başlattık. Program kapsamında yaptığımız yatırımın sosyal ve ekonomik etki ölçümlemesini gerçekleştirdik. İlk yılımızda programa yatırdığımız her 1 TL’lik yatırımın 2,53 TL değerinde sosyal getirisi oldu. İkinci yılımızda ise bu rakam 2,78 TL’ye yükseldi. 1000 Çiftçi 1000 Bereket; çiftçilere yönelik en kapsamlı sosyal sorumluluk programı olma başarısını gösterdi. Ayrıca tarım ve gıda alanında sosyal etki hesaplaması yapılan ilk program oldu. Programımızın üçüncü yılında kanola çiftçilerini de dahil ederek büyümeye ve etki alanını genişletmeye devam ediyoruz."