Cargill Türkiye, çiftçi eğitim programını evlere taşıdı

14 Mayıs 2020

COVID-19 salgını, gıda arzının ve sürdürülebilir tarımın önemini bir kez daha hatırlattı. Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de tarımsal üretim, stratejik sektör konumuna yükseldi. DÜNYA’nın 4 Mayıs tarihli Türkiye’nin dört bir yanındaki üretim havzalarına yönelik yaptığı manşet haberde de gördük ki Türk çiftçisi, yaşanılan salgın sürecinin farkında olarak büyük sorumluluk duygusu ile işinin başında hizmet üretiyor. Yanı sıra bu heyecana ortak olarak, çalışmalarını ‘yeni normale’ göre düzenleyen şirketlerin sayısı da hızla artıyor.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, dünyada refahın artırılması için öncelikle çiftçilerin refahının artması gerektiğini söylüyor. Tarakçıoğlu, tarımda dijitalleşme, verimi ve refahı arttırmak hedefiyle hayata geçirdikleri 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında, binlerce mısır ve ayçiçeği çiftçisine toprak analizleri, düzenli eğitim, dijital tarım araçlarını kullanım desteği ve danışmanlık sunduklarını belirtti. Tarakçıoğlu, 2019 yılında başlayan program kapsamında, ekim öncesinde çiftçi buluşmalarıyla gerçekleşen eğitimlerin bu yıl ‘Evde hayat var’ sloganıyla internetten canlı yayınla çiftçilerin evlerine taşındığını vurguladı. Eğitimlerin İstanbul Teknik Üniversitesi ve veri odaklı tarım teknolojileri geliştirerek tarımda dijitalleşmeye öncülük eden Doktar ile işbirliği çerçevesinde hazırlandığını ifade eden Tarakçıoğlu, 20-21 Nisan tarihlerinde 1000Ciftci1000Bereket. com üzerinden canlı olarak yayınlandığını dile getirdi.

İzmir, Konya ve Karaman’daki mısır üreticileri ile Ankara ve Balıkesir’deki ayçiçeği üreticilerinin, soruları ve yorumlarıyla interaktif olarak katılım sağladıklarını ifade eden Murat Tarakçıoğlu, eğitimlerde uzmanların tarımda sıfır atık yönetimi, çiftlik bütçesi ve zirai teknikler üzerine bilgilendirme yaptığını vurgulayarak, “Yayınlara yoğun ilgi gösteren çiftçilerimiz yeni üretim sezonunda tarlalarında verimi artırabilmek üzere ihtiyaç duydukları bilgilere, sağlıklarını riske atmadan ulaşma imkanı buldu” dedi.

Cargill Türkiye’den çiftçiye sağlık paketi

Gıda devi Cargill Türkiye, salgın sürecinde tarlasında, işinin başında toplumun gıda ihtiyacını karşılamak üzere üretime devam eden bin 500 çiftçiye ve ailelerine, dezenfektan, maske, siperlik ve eldivenden oluşan sağlık paketi dağıttı.

"TÜRK ÇİFTÇİSİ DİJİTAL DÖNÜŞÜME AÇIK"

Bu zorlu dönemde çiftçilerin hayati öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Murat Tarakçıoğlu “Ulu Önder Atatürk’ün ‘Köylü Milletin efendisidir’ sözünden yola çıkarak, terini ve emeğini toprağa katan tüm kahraman çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum. Çiftçilerin ve tarımın ana hayat kaynağımız olduğunu, sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve gıdada arz devamlılığının ne kadar önemli olduğunu, salgın döneminde bir kez daha gördük” dedi. Bu anlayışla tüm dünyada, tarım sektörünün çalışanlarına tarımda dijitalleşmeyi ve verim artışını sağlamak üzere eğitimler verdiklerini ifade eden Tarakçıoğlu, Türk çiftçisinin dijital dönüşüme açık ve destek verildiğinde emeğini ortaya koymaya hazır olduğuna dikkat çekti.

“1000 ÇİFTÇİ 1000 BEREKET PROGRAMI İLE ÇİFTÇİLERİN VERİMİ YÜZDE 21 ARTTI”

Tarakçıoğlu, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in Türkiye’de çiftçilere yönelik en kapsamlı sosyal sorumluluk projesi olduğunun altını çizdi. Program sürecinde çiftçiler tarımda dijital dönüşüm kapsamında üretim yaparken, dijital toprak analizi, sensör istasyonuyla akıllı sulama, uydudan tarla sağlığı takibi, Teknik Destek Hattı, Çiftlik Yönetim Sistemi Portalı gibi uygulamalardan faydalanıyor. Murat Tarakçıoğlu, tarlaya özel sunulan doğru sulama, gübreleme ve ilaçlama programına uyan çiftçilerin su ve gübre gibi kaynaklarda tasarruf sağlarken, doğru ilaçlama önerileriyle de hastalık riskini azalttığını vurguladı. Tarakçıoğlu, uydudan tarla sağlığı takibi ve teknik destek hattı hizmetlerinden de yararlanan, tüm önerileri uygulayan çiftçilerin verimde yüzde 21 artış sağladığını ifade etti.