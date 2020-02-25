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Cargill’de üst düzey atama

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye & Afrika Bölgesi Kurumsal İlişkiler Direktörlüğüne Arzu Örsel atandı.

Cargill’de üst düzey atama
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BURSA (DÜNYA) - Cargill’in Türkiye’den yönettiği Ortadoğu, Türkiye & Afrika bölgesinin kurumsal ilişkiler yolculuğuna liderlik edecek yeni isim Arzu Örsel oldu. Şubat 2020 itibarıyla Cargill Orta Doğu, Türkiye, Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevini üstlenen Örsel, Cargill’in kurumsal ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk ve kamu ilişkileri alanındaki çalışmalarından sorumlu olacak.

Bursa Cargill Türkiye Arzu Örsel

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