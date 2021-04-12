cargo-partner, Ankara ve Konya ofisleriyle hizmet ağını büyüttü

cargo-partner, ofis yatırımlarıyla Türkiye'ye yayılmaya devam ediyor. Türkiye'deki ilk ofisini 2018 yılında hizmete alan cargo-partner; İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir ve Gaziantep ofislerinin ardından bu yıl Ankara ve Konya ofislerini hizmete aldı.

Türkiye’de yaklaşık 85, dünya genelinde ise 3 bin 150 çalışanı bulunan cargo-partner, kapıdan kapıya teslimat dahil olmak üzere hava, deniz ve kara yolu taşımacılığı hizmeti sunuyor. 2020'de 1 milyar euro'nun üzerinde ciro elde ettiği tahmin edilen şirket, geçen yıl zaman açısından kritik önem taşıyan gönderiler için charter uçuşları, ekspres alım ve teslimat, uçakta kurye (on-board courier) hizmetleri ve öncelikli gümrükleme gibi özel çözümler sunan bir "Acil Durum" masası açtı.

"Ofislerimiz, bizi müşterilerimize daha yakın hale getiriyor"

Yeni ofislere ilişkin açıklamaya yapan cargo-partner Türkiye Genel Müdürü Kürşad Tanrıverdi, “Ankara ve Konya'daki yeni ofislerimizle artık Türkiye'de iki büyük ticari şehirde daha temsil ediliyoruz. Aynı zamanda, yeni ofislerimiz bizi hem başkentte hem de çevre bölgesindeki müşterilerimize daha yakın hale getiriyor. Ankara ve Konya'nın pek çok önemli sanayi bölgesi mevcut. Ankara yalnızca Türkiye'nin başkenti değil, aynı zamanda inşaat, uzay ve havacılık alanlarında bölgenin önde gelen şirketlerinden birçoğuna ev sahipliği yapıyor. Konya ise öncelikli olarak makine, otomotiv, gıda endüstrisindeki varlığıyla biliniyor." ifadelerini kullandı.