Cargo Partner, İstanbul'da 'acil durum masası' kurdu

06 Ağustos 2020

Lojistik hizmet sağlayıcısı Cargo Partner, zaman bakımından kritik sevkiyatların hızlı yönetilmesini sağlamak için 7/24 saat hizmet verecek acil durum masası kurdu. Türkiye'deki Cargo Partner ekibi, İstanbul'dan Münih'e sevk edilen KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) için özel bir uçuş da dahil, çok sayıda acil taşıma talebini yerine getirdi.

Şirket otomotiv sektörüne yönelik lojistik hizmetlerinin yanı sıra sıcaklık kontrollü taşıma hizmetleri sunuyor. Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde şirketlerin tedarik zincirlerinde aksamalar ve taşıma kapasitelerinde azalmayla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Cargo Partner Türkiye Yönetim Müdürü Kürşad Tanrıverdi, “Bu durum esnek taşıma çözümlerine olan ihtiyacın artmasına yol açtı. İstanbul'daki bu yeni 7/24 Acil Durum Masası, sayesinde şirketimiz müşterilerine her saniyenin önemli olduğu zaman bakımından çok kritik olan sevkiyatlara özel bir irtibat noktası sunuyor, acil sevkiyatlar için anında anında müsaitlik yaratıyor” diye konuştu. Düzenli havayolu taşımacılığı için güvenilir bir alternatif olduklarını vurgulayan Kürşad Tanrıverdi, Çin'den Avrupa'ya haftada bir veya daha sık tarifeli charter seferleri sunduklarını söyledi.

Bu hizmet; başlıca aktarma noktaları olan Shanghai, Beijing, Qingdao, Shenzhen, Xiamen ve Guangzhou dahil tüm Çin anakarasından kamyon taşımacılığının yanı sıra Budapeşte'den Avrupa'daki tüm nihai varış yerlerine karayolu taşımacılık hizmetlerini kapsıyor.

Tanrıverdi, geçtiğimiz aylarda Türkiye'deki ekiplerinin zaman bakımından kritik çok sayıda taşıma talebini yerine getirdiğine dikkat çekerek, “Bunlardan biri acil ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu donanım (KKD) için İstanbul'dan Münih'e düzenlenen özel bir charter seferi oldu. Müşterinin gereksinimleri için en uygun uçak tipini, kapasiteyi ve zamanı belirlemek amacıyla çeşitli alternatif charter seçenekleri araştırıldıktan sonra, sevkiyatın tek parti halinde bir A310F uçağıyla taşınmasına karar verildi. Yükleri 22 Haziran tarihinde Adana'dan aldık ve İstanbul'a karayolu ile taşınmasını ve 23 Haziran tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda boşaltılmasını organize ettik. Uçak 24 Haziran günü sabah 5:00'da kalktı ve Münih'e 6:15'te vardı. Varıştan hemen sonra, Münih'teki ekip acil durum prosedürünü uygulayarak gümrükten çekme ve teslimat işlemlerini gerçekleştirdi” diye konuştu.

Cargo Partner, ana destinasyonlar Doha (DOH), New York (JFK), Kahire (CAI), Tel Aviv (TLV), Chicago (ORD), Miami (MIA) ve Amman (AMM) olmak üzere ayda yaklaşık 500 tonluk hava kargosunu elleçliyor. Taşınan ürünlerin büyük bölümü taze balık ve meyve, otomotiv parçaları, sağlık ürünleri, KKD ve tekstil ürünlerinden oluşturuyor. Taşınan ürünlerin büyük bölümü taze balık ve meyve, otomotiv parçaları, sağlık ürünleri, KKD ve tekstil ürünlerinden oluşturuyor.

'Otomotiv acil durum masası' yolda

Otomotive özel acil durum masası kurma hazırlığında olduklarını aktaran Kürşad Tanrıverdi, “Türkiye bölgedeki ana balık ihracatçılarından biridir ve taze balık aylık hava taşımacılığı hacmimizin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Geçtiğimiz aylarda, Türkiye KKD ve sağlık malzemelerinin önemli bir üreticisi haline de geldi. Bu önemli mallar için esnek çözümler sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Öte yandan otomotiv fabrikalarının üretimlerine kaldıkları yerden devam etmeye başlamasıyla birlikte, şirketimiz son haftalarda bu sektörden daha fazla talep almaya başladı" dedi.

Türkiye’de 5 ofisi bulunuyor

1983 yılında Viyana'da kurulan Cargo Partner, dünya çapında 3 bini aşkın çalışanı ile hizmet veriyor.

Hava, deniz ve karayolu taşımacılığı ve antrepo çözümlerini içeren geniş kapsamlı portföyüyle tam kapsamlı bilişim lojistiği hizmetleri sunan şirket, 2019 yılında 821 milyon Euro ciro elde etti. 2018 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Cargo Partner'in İstanbul, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Mersin'de ofisleri bulunuyor.