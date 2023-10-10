Cari açığa yıllık 200 milyon $'lık ‘bakır kalkan’

Hamide HANGÜL

Doğu Anadolu'nun en kapsamlı arkeolojik kazısı olan ve UNESCO Kültür Mirası Geçici listesine giren Harput Kalesi’nin kazı çalışmalarının sponsorluğunu üstlenen Eti Bakır, bölgede 5.000 yıllık kültürün izlerini sürmenin yanı sıra, maden yatırımlarına da devam ediyor.

Harput’un kazı çalışmalarını ve bakır madeni tesis yatırımının detaylarını bölgede düzenlen basın toplantısıyla anlatan Eti Bakır Elazığ İşletme Müdürü Cem Yüceer, şirketin arkeoloji kazılarına desteğiyle ilgili, “Anadolu’da yerin altında bakır cevherinin yanı sıra pek çok tarihi cevher de yatıyor. Biz de buradan hareketle yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak, ekonominin yanı sıra tarihe ve kültüre de katkıda bulunmak için ülkemizin arkeolojik kazılarına sponsor olmaya karar verdik ” diye konuştu.

Eti Bakır’ın Elazığ’a katkısının arkeoloji ile sınırlı olmadığına işaret eden Cem Yüceer, yeni yatırımla ilgili de bilgiler verdi. Maden İlçesi’nde yapımına başlanan ve 350 milyon dolarlık yatırımla kurulacak cevher işleme tesisinin, bölgenin en önemli istihdam merkezlerinden biri olmaya hazırlandığına işaret eden Yüceer, söz konusu yatırımın yer altı arama galerisi, kuyu, kule, fabrikalar, yönetim ve sosyal tesislerden oluşacağını söyledi. Kurulan işletmede yaklaşık 750 kişin çalışacağına işaret eden Yüceer, “Bir başvuru ofisi açtıklarını ve iş başvurularını almaya başladık. 1-1,5 ay içerisinde 6 bine yakın başvuru geldi. Tam kapasiteye geçtiğimizde 30-35 yıl boyunca yaklaşık 750 işgücümüz olacak. Beyaz ve mavi yakalı” dedi.

‘’Büyük bir madencilik yatırımı"

Elazığ’da kurulacak yeni tesiste yıllık 1.1 milyon tonluk bakır cevheri işleneceğini açıklayan Yüceer, “Büyük bir madencilik yatırımı. Yeraltı madenciliği yapılacak. Üç yıl içerisinde başlayacağız. Şu anda bizim yaptığımız kurulum. Hazırlık aşamasındayız. İnşallah güzel bir tesisi ülkemize kazandıracağız” dedi.

Türkiye’nin bakır ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’inin Çin, Güney Amerika, İspanya, Portekiz gibi ülkelerden ithal edildiğini belirten Yüceer, Türkiye’nin en büyük özel sekter madencilik şirketi Eti Bakır’ın ise Türkiye bakır ihtiyacının yüzde 20-25’ini tek başına karşıladığını belirterek, “Elazığ’ın Maden ilçesinde üreteceğimiz bakırla, Türkiye’nin cari açığının kapanasına her yıl yaklaşık 200 milyon dolarlık bir katkımız olacak” dedi. Eti Bakır’ın üretimine yeni tesisle yıllık bir 30 bin ton daha ilave edileceğini belirten Yüceer, “Burası bir bakır madeni. Metal burada olmayacak. Buradan konsantre gidecek. Bizim Samsun'da tesisimiz var. Metal haline orada dönüşecek. Samsun'da da levha haline gelecek. Samsun’da da kapasite artışına gideceğiz” diye konuştu.