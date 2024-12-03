Carlsberg'den flaş Rusya kararı

Carlsberg Rus bira üreticisi Baltika’daki payının satışı konusunda anlaşma sağladığını ve anlaşmanın Rusya ve Danimarka’daki ilgili makamlarca onaylandığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Carlsberg'in Rus şirketi Baltika’daki payının devredileceği belirtildi.



Carlsberg'ten yapılan açıklamaya gçre; Baltika’nın Carlsberg Azerbaycan ve Carlsberg Kazakistan’daki payları da Carlsberg’e bırakılacak.

Anlaşmanın değerine ve kiminle yapıldığına ilişkin detay ise paylaşılmadı.

Açıklamada, taraflar arasındaki tüm hukuki uyuşmazlıkların da anlaşma kapsamında sonlandırılacağı kaydedildi.

Carlsberg, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan çekilme kararı almış, Temmuz 2023’te ise şirketin ülkedeki varlıklarının yönetimine kayyum atanmıştı.