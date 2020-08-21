Carrefour, markalı ürün yelpazesine bebek bezini de ekledi

21 Ağustos 2020

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, normal ve hassas ciltlere sahip bebekler için Carrefour Baby, bebek bezi ürününü piyasaya sürdü. CarrefourSA, 500 farklı çeşidin yer aldığı Carrefour markalı ürün yelpazesine bebek bezini de eklemiş oldu.

Bebekler için 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralarda sunulan Carrefour Baby bebek bezi, uluslararası standartlar çerçevesinde CarrefourSA tarafından denetlenen tesislerde hijyenik bir ortamda üretilip gereken testler yapıldı. Carrefour Baby’nin numaralara göre kilogram aralığı ve bez adedi bilgileri şöyle:

"2 numara 3-6 kg 60 adet, 3 numara 4-9 kg 50 adet, 4 numara 7-14 kg 44 adet, 5 numara 11-18 kg 32 adet, 6 numara 15-27 kg 28 adet."