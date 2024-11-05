Carrefour'dan Ürdün faaliyetlerine dair yeni karar! Ülkeden çekiliyor...
Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatıp faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Konuya dair açıklama, firmanın sosyal medya sayfasında yapıldı. Dün açıklanan karara dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Carrefour, Ürdün'deki tüm mağazalarını kapatıp faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Ürdün'deki Carrefour mağazalarının sosyal medya sayfasından dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım itibarıyla ülkedeki tüm Carrefour mağazalarının kapatılacağı belirtildi.
Ülkedeki Carrefour mağazalarının kapatılma sebebi ve kapanış seyrine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Fransa merkezli Carrefour şirketi, Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto ve boykot edilen firmalar arasında yer alıyor.