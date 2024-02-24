CarrefourSA 3 ay içinde 40 şarj istasyonuna ulaşacak

CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, “Bugün birçok müşterimizin de elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında CarrefourSA mağazalarında diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 60 şarj istasyonuna ulaşmak” diye konuştu.

“750 bin ton karbon salınımını önledik”

2020 yılında bu alandaki yatırımlarına başladıklarından beri 25 şarj istasyon açılışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Batum, “Bu istasyonlardan 20 binden fazla araç, 15 bin saatten fazla faydalandı. 750 ton karbon salınımını önledik, bu tasarruf bizi 2 bin ağaç dikimine eş karbon emisyonundan kurtarmış olduk. Bu kapsamda perakende sektöründe mağaza otoparklarımızı e-şarj noktası haline getirmek için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.