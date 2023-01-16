CarrefourSA, 30. yılda ölçek büyütecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Organize perakende sektöründe fark yaratmak amacıyla sürdürdüğü bayilik sistemiyle yerli esnaf ve girişimciyi destekleyen CarrefourSA, ‘3 yılda bin mağaza’ hedefi doğrultusunda 200’üncü bayisini İzmir Mavişehir’de açtı. Sabancı Holding ve Carrefour GrupiştirakiCarrefourSA, bu yıl Türkiye’de 30’uncu yılını kutluyor. CarrefourSA, organize perakende pazarında kardan çok ölçek büyütmeye odaklandı.

“Esas amacımız kar etmek değil ölçek büyütmek” diyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, küçük esnafa destek vermek amacıyla 2020 yılında başlattıkları bayilik sistemiyle şu anda 200 bayiye ulaştıklarını açıkladı. Gelen bin 500 talebi daha değerlendirdiklerini aktaran Batum, “Türkiye’de 30’uncu yılını kutlayan CarrefourSA, organize gıda perakende sektöründe oyun kurucu ve öncü olmayı hedefliyor. Türkiye’de 45 ilde 900 mağazası, 11 binden fazla çalışanı ve 13 deposuyla müşterilerimize doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi. 2023’ün kendileri için önemli bir eşik olduğuna işaret eden Batum, “Deneyimli ama genç kalmayı başaran bir marka olarak 2023 yılında sektörde trendleri belirleyen, oyun kurucu görevimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

50 bin çeşit ürünü stoklayıp yönettiklerini söyleyen Batum, “Bayilerimize sunduğumuz avantajlardan biri ürün gamındaki gücümüz” dedi. Batum, “Türkiye’de yüzde 35-40 civarında olan organize gıda perakendesinin payı Avrupa’da yüzde 90’lara ulaşıyor. Bu yüzden biz de Türkiye büyürken esnafımızı ve girişimcilerimizi kazanmak adına bayilik sistemimizi hayata geçirdik. Bu bayilik sistemiyle küçük ve orta ölçekte esnafa ve girişimciye CarrefourSA güvencesiyle ticaret yapma imkânı sunuyoruz” diye konuştu. Bayilere ürünleri kendilerinden alma zorunluğunu koymadıklarını kaydeden Batum, şunları söyledi: “Ancak mağaza içerisinde satılan her ürünün kontrolü ve denetimi bizim sorumluluğumuzda. Doğru ürün, doğru üretici ve doğru fiyat politikası bayilerimizin dikkatini çekiyor. Bu yüzden bayilerimizin büyük bir çoğunluğu alımların yüzde 90’ını bizden yapıyor.”

Bayilik sektöre avantaj sağlayacak

Bayilik sistemini organize gıda perakende sektöründe bu şekilde ilk kendilerinin hayata geçirdiğini savunan Batum, “Sektörümüzün geleceği ve sürdürülebilirliği için bayilik sistemi en büyük avantaj. Bilgi birikimimiz, lojistik ağımız, pazarlama becerilerimiz ve dijital teknoloji altyapımızla esnafımız CarrefourSA markası altında ailemizin bir parçası oluyor. Ürün ve stok yönetimi, IT sistemleri, lojistik süreci, tasarım ve muhasebe gibi tüm konularda esnafımıza destek vererek, bulunduğu bölgede doğru ürünü, CarrefourSA kalite ve güvencesiyle tüketiciye sunmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra CarrefourSA olarak sahip olduğumuz büyük satın alma gücü sayesinde de bayilerimiz de ürünlere çok daha uygun fiyatlarla ulaşabiliyor ve müşterilerimize de aynı fiyat avantajını yansıtabiliyor” dedi.

Bayilerden tabela ücreti alınmıyor

Bayilerden başvuru ücreti almadıklarını açıklayan Bulut Batum, “Hem girişimci hem de esnaf için oldukça karlı bir sistem olan bayilikte yapılacak yatırımlar bayiliğin konsepti ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Ortalama metrekare fiyatı 9 bin lira. Bayimizin yaptığı yatırımın 2 yıl gibi bir geri dönüş süresi var. Şu ana kadar 200 bayimizden hiçbiri sistemden çıkmadığı gibi herkes ikinciyi açmak için daha fazla çaba gösteriyor. Bizim de temel felsefemiz bayimizin kar etmesi. Kazan-kazan formülü uyguluyoruz” diye konuştu.

Şu anda 39 ilde 200 bayisi bulunan CarrefourSA, kadın girişimcilerin de önünü açıyor. Bulut Batum, “Hedefimiz ise 3 yıl içinde 1000 bayiye ulaşmak. Bunu yaparken, kadın çalışan oranı yüzde 40 olan bir şirket olarak bayilik sistemi içinde de kadın girişimcilerin artması için desteklerimiz devam ediyor. Şu anda 200 bayimizin 30’u kadın girişimcilerin yönetiminde. Niğde gibi bazı bölgelerimizde yer alan bayilerimizde ise tüm çalışma ekibi kadınlardan oluşuyor” dedi.

30 bin hanelik enerji tasarrufu

CarrefourSA olarak 2022 yılında 107 milyon liralık enerji yatırımı yaptıklarını açıklayan Bulut Batum, bu yatırımla 30 milyon kilovatlık tasarruf sağladıklarını kaydetti. Batum, “Bu Sabiha Gökçen Havaalanı’nın 1 yıllık enerji tüketimi kadar. 30 bin hanenin yani 100 bin kişinin tüketeceği kadar. Her gün 500 binden fazla ziyaretçiyi mağazalarımızda ağırlarken, e-ticaret kanallarımızı da kattığımızda yılda 160 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyoruz. Bunu yaparken tüm iş süreçlerimizde yoğun bir enerji kullanımına yer veriyoruz. Bu sebeple hizmet kalitemizi düşürmeden tasarruf etmeye yöneliyoruz” dedi.

Mavişehir’de elektrikli araç şarj ünitesi kurulacak

CarrefourSA’nın 200’üncü bayisi İzmir Mavişehir’de açıldı. Bin metrekarelik satış alanı, 12 bine yakın ürünüyle bayilik sisteminin Süper Mağaza konseptindeki en büyük bayi olduğunu söyleyen Bulut Batum, “Bu bayimiz 2023 yılı içerisinde güneş paneli kullanımı ile kendi enerjisini de üretebilir hale gelecek” dedi. Mavişehir bayisinin toplamda 20-25 milyon lira yatırımla hayata geçtiğini açıklayan Batum, ciro beklentisini 50 milyon lira olarak aktardı.