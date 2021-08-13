CarrefourSA, Adana Gayrimenkul'ü devrediyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Adana Gayrimenkul'un devredilmesine ilişkin niyet mektubu imzaladı.

CarrefourSA, yüzde 100 pay sahibi olduğu, Adana Gayrimenkul'ün sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 113 milyon 264 bin 693,28 adet payın tamamının 212 milyon TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında devredilmesi hususunda görüşmeye başladı.

Devir işlemi sonrası elde edilecek gelir, CarrefourSA’nın finansal borçlarının azaltılmasında kullanılacak ve böylece yaratılacak ilave nakit akışları büyüme yatırımlarında değerlendirilecek.

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA’nın dijital dönüşüme ve yatırımlarına devam edeceğini, müşterilerine üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusunu sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Hem yeni market yatırımlarını sürdürdüklerini hem de küçük esnafı destekleyen bayilik sistemi kapsamında yeni market açılışlarına devam ettiklerini aktaran Kartallıoğlu, "Bu yılı toplam 100 yeni market açılışı ve 100 yeni bayimizle tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni Neslin Sabancısı vizyonuyla dijital dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.