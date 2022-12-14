CarrefourSA, CDP notunu A Liderlik Seviyesi’ne yükseltti

Dünyanın en büyük raporlama platformu olan Carbon Disclosure Project (CDP), 2021 yılı iklim değişikliği raporlarını açıkladı. Dünyadaki en geniş iklim veri tabanına sahip olan CDP bünyesinde 15 bine yakın şirketin iklim, su güvenliği ve ormansızlaştırma alanındaki çalışmaları değerlendirildi.

Toplumsal ve çevresel duyarlılıkla, doğayı merkezine alan bir yaklaşım geliştiren, Türkiye’nin öncü organize gıda perakendecisi olan CarrefourSA, su güvenliği alanındaki çalışmalarını C notundan A Liderlik Seviyesi’ne yükseltti. Su Güvenliği skorunda dünyadan sadece 103 şirketin yer aldığı Global A List içerisinde Türkiye’deki tek organize gıda perakendecisi olan CarrefourSA, ilk kez raporlama yaptığı Ormansızlaştırma modülünde yer alan tüm çalışmalara da cevap vererek B seviyesinde değerlendirildi.

"Dünyadaki sayılı firmalardan biri olmak bizim için gurur verici"

İklim değişikliği modülünde de notunu C’den A- seviyesine yükselten CarrefourSA, tüm modüllerde değerlendirme alan tek gıda perakendecisi olmayı başardı. Dünyanın en büyük raporlama platformlarından CDP raporlamasının şirketlerin risk ve şeffaflığı kapsamında büyük önem taşıdığını belirten CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, 2021 CDP skoru kapsamında şunları söyledi: “CarrefourSA olarak tüm iş süreçlerimizde, attığımız her adımda doğayı merkeze alan bir yapıyla çalışıyoruz ve çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösteriyoruz. Bunun bir parçası olarak da ‘Doğrusu CarrefourSA’da’ söylemimiz çatısı altında ‘Yaşam İçin Doğrusu’ adına yaptığımız çalışmaları ve çevresel etkimizi uluslararası standartlarda şeffaf bir şekilde raporluyoruz. 2020'den bu yana CDP bünyesinde gerçekleştirdiğimiz raporlamalar ile bu kapsamda farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. Sadece 1 yıllık bir sürede “C” olan skorlarımızı A seviyelerine taşıyarak ‘Global A-List’e giren dünyadaki sayılı firmalardan biri olmak bizim için gurur verici. Sektörümüzden bu listeye giren ve Ormansızlaştırma modülünde raporlama yapan tek gıda perakendecisi olmak bize daha da fazla sorumluluk yüklüyor. Bundan sonraki yıllarda da çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla raporlayarak bu başarımızı devam ettirmeyi çok önemsiyoruz. 2023 yılında Türkiye’de 30. yılımızı kutlarken sürdürülebilirlik vizyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”