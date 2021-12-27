CarrefourSA: Fiyat indirimlerimiz artarak devam edecek

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'da indirimler reyonlara yansımaya başladı. Şirketten yapılan açıklamada, CarrefourSA'nın 11 bin çalışanıyla faaliyette olan 733 marketi ve Carrefoursa.com e-ticaret sitesi üzerinden her gün yüz binlerce müşterisine doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Bu kapsamda CarrefourSA olarak reyonlarımızda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirim gerçekleştiriyoruz. CarrefourSA olarak müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz.”