Carrefoursa mağazalarının Migros'a devrine izin

Rekabet Kurulu, Carrefoursa'nın 34 mağazasının Migros tarafından devralınması için izin verdi.

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde bulunan 34 mağazasının kiracılık hakkının devri yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin çıktı.

İki şirket, 7 Ocak 2021 tarihinde imzalanan sözleşmenin ardından "Bu karar, her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon hedefleri doğrultusunda alındı" açıklamasında bulunmuştu.

Carrefoursa'nın 5 Mayıs tarihli KAP bildiriminde ise toplam devir bedelinin 26 milyon TL + KDV olması hususunda anlaşma sağlanmış olduğu duyurulmuştu.