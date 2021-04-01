CarrefourSA ve Hektaş’tan tarımsal ürün izleme hattı

CarrefourSA ile OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden Hektaş, başlattıkları işbirliğiyle tarımsal üretim platformu kurdu. Ortak girişim ile Türkiye’de ilk kez sebzelerin tohumdan reyonlara kadar tüm üretim ve pazarlama süreçleri ürün izleme platformu tarafından takip edilebilecek. ‘İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu’ ile CarrefourSA reyonlarında bulunan sebzelerin güvenilebilir ve sürekli olarak belli bir standartta yetişmesi sağlanırken, ürünlerin üzerinde yer alan QR kod sayesinde o ürüne dair üretici bilgisi, yer, zaman ve yetiştirilme şartları ile akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşılabiliyor.

Takip 150 marketle başladı

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, uzun yıllardır gerçekleştirdikleri projelerle sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetlerini desteklediklerini, böylece doğru ürünü doğru üreticiden alarak doğru hizmet ve fiyatla müşterilerine sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Kartallıoğlu, şunları dile getirdi: “Hayata geçen İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile artık “Doğrusu” söylemimizi bir adım öteye taşıyoruz. Müşterilerimize reyonlarımızda yer alan 7 yedi farklı sebze ürününün üzerindeki QR kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiğini öğrenme fırsatı sunuyoruz. Platform sayesinde üretilen Çengelköy salatalık, pembe köy domatesi, salkım domates, mini turuncu domates, mini kahverengi domates, mini kırmızı domates ve renkli salkım çeri domates, İstanbul’daki 150 marketimizde müşterilerle buluştu. Sonbahara kadar hasat edilen tüm ürünleri, mevcut marketlerimizin hepsinde satışa sunacağız. Yıl sonuna kadar 800 bin kilogram ürün almış olacağız.”

Blockchain teknolojisi kullanıldı

Tarımda ilk kez blockchain teknolojisinin kullanıldığı İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu’nun hem son tüketici, hem üretici hem de perakendeciye önemli faydalar sunmak için tasarlandığını belirten OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, platform kapsamında şu an için pilot olarak sözleşmeli 15 üretici ile çalıştıklarını, yıl sonuna kadar rakamı artırarak 100’den fazla üreticiyle anlaşmayı planladıklarını söyledi.

Ortakçıer, şöyle devam etti: “Sözleşmeli tarım modelimiz kapsamında birlikte çalıştığımız üreticilerimize öncelikle alım garantisi veriyoruz. Giderlerinin büyük bir kısmını oluşturan gübre ve bitki koruma ürünlerine ilişkin olarak onlara destek oluyor ve en önemlisi uzman ziraat mühendislerimizle 7/24 danışmanlık hizmeti veriyoruz. Topraklarına uygun tohumları seçmelerine yardım ediyor, bitki koruma, bitki besleme ve sulama programlarını oluşturuyoruz. Uygulamalı olarak kendi üretim alanlarında üreticilerimize eğitimler veriyoruz. Tüm süreç tamamen kontrol ediliyor ve kayıt altında tutuluyor. Platform ile üreticilerimiz daha kaliteli ürünü daha yüksek verimle yetiştirebilecek ve piyasanın üzerinde bir fiyatla satabilecek.”