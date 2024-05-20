CarrefourSA yeni iş kollarında büyüyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de perakende sektöründe 60 ilde 1100 mağazası, bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan istihdamı ile faaliyet gösteren CarrefourSA, yeni iş kolları ve yatırımlarıyla büyümesini sürdürecek. Organize perakende sektöründe değişim ve dönüşüm ile gelişime öncülük ettiklerine dikkat çeken CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, tek alanda büyüme modelinin aksine birden çok alanda doğru yatırımlarla büyüme stratejisine devam ettiklerini vurguluyor.

Değer ekosistemi yaratarak, küçük esnaf ve girişimciyi oyuna dahil eden bir şirket olarak büyümeye odaklandıklarını söyleyen Kartallıoğlu, yeni dönemde yeme içme sektörü, HORECA, bayilik ve ihracat başta olmak üzere yatırımlarını çeşitlendirdiklerini kaydetti. Artık kendilerini bir dağıtım şirketi olarak konumlandırdıklarını aktaran Kartallıoğlu, bayilerinin sayısının 400’ü aştığını, yıl sonunda yeni bayi ve mağaza sayısı ile beraber bin 500 mağazaya ulaşmayı öngördüklerini ifade etti.

207 milyon müşteri ağırladı

Organize gıda perakendede yeni hizmet ağları, farklı iş kolları ve büyüme stratejileri de büyük bir dönüşüm içerisine girdiğini vurgulayan Kartallıoğlu, CarrefourSA mağazalarını yılda online ve fiziksel olarak 207 milyon müşterinin ziyareti ettiğini bildirdi.

“CarrefourSA’da tüm paydaşları besleyebildiğimiz, birlikte büyüyebildiğimiz bir sistem kurgusu var” diyen Kartallıoğlu “2020 yılında hayata geçirdiğimiz ve bugün 60’ı kadın olan 425 küçük esnaf ve girişimciye ulaştığımız bayilik sistemi bunun en somut örneği. Hedefimizde olan 1.000 bayi ağına emin adımlar ile ilerliyor ve CarrefourSA’nın ürün yönetimi, dijital alt yapısı, lojistik imkanları dahil kurumsal gücünü bayilerimize sunuyoruz” dedi.

Sektörde çok kanallı büyüyor

Lezzet Arası yatırımlarıyla yeme içme sektöründe 2017 yılından bu yana yer aldıklarını ve bugün 6 ilde 14 restorana ulaştıklarını ileten Kartallıoğlu, 14 restoranlarını ayda 500 bin kişi ziyaret ettiğini ve 2023’te adım attıkları bulut mutfak konseptinde de Mecidiyeköy ve MKM Etiler olmak üzere 2 lokasyonda 10 markayla yemek siparişi hizmeti vermeye devam ettiklerini duyurdu.

Bu yıl yeme içme yatırımlarına Lezzet Arası Catering’i de eklediklerini açıklayan Kartallıoğlu, ‘’Burada özel davetlerden etkinliklere yine Lezzet Arası şefleri tarafından hazırlanan özel menülerle hizmet veriyoruz. Yine yeni nesil gıda perakendeciliği yaklaşımımızda CarrefourSA Profesyonel markamız ile HORECA sektörüne hizmet veriyoruz.

Antalya’da otel, restoran ve kafelere sunduğumuz dağıtım merkezi yatırımımızla ilk adımı attık. Ardından Bodrum Konacık’da Horeca mağazamızı hayata geçirdik. Burada et ve deniz/su ürünlerinden gıda ve gıda dışı tüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılıyoruz. Bu yılının ilk 4 ayında HORECA ciromuz şirket ciromuzun yüzde 3,5’a ulaştı. Hedefimiz kısa süre içinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de de faaliyete geçirmek” diye konuştu.

Fijital dönüşüm yapıyor

Büyüme planlarını sürdürülebilir ve başarılı olması için uzun vadeli bir yol izlediklerini dile getiren Kartallıoğlu, “CarrefourSA olarak geçtiğimiz yıllarda fijital bir dönüşümün içinde girdik. Burada hedefimiz çoklu satış kanalları üzerinden hizmet vermek. Hem dijital hem de fiziksel mağazalarımız ile hizmet veriyoruz.

E-ticaret kanalımız ayda 8,5 milyondan fazla ziyaret ediliyor, ayda 265 bin siparişi teslim ediyoruz. 26 ilde toplamda 86 mağazamızla ve web depomuz ile Türkiye’nin her yerine gönderim yapabilen e-ticaret kanalımızla hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra yaz döneminde tatil bölgelerinde ve teknelerde bulunan müşterilerimize, 38 marinaya hizmet veren 25 mağazamız, Mavi teknemiz, marinalarda elektrikli bisikletlerimiz ve drone ile teslimat hizmeti sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan her alanda sürdürülebilir çalışmalar da yaptıklarını bildiren Kartallıoğlu, Sabancı Holding’in iştiraki olarak, çalışmalarını “2050 Net Sıfır” taahhüdüne göre sürdürdüklerini aktardı. Bu doğrultuda 700’e yakın mağazada sıfır artık belgesine sahip olduklarını dile getiren Kartallıoğlu, ‘’Atık ve geri dönüşüm alanında çalışmalarımız sürüyor. Sadece 2023’te topladığımız 10 ton atık yağ topladık. 250 tondan fazla gıdayı atık olmaktan kurtardık. Enerji verimliliğinde geçen yıl yaptığımız tasarruf miktarı 22 M kWh saati aştı. Mağaza otoparklarımızda şu anda mağazamızda aktif şekilde 49 e-şarj istasyonu bulunuyor’’ dedi.

CarrefourSA’dan kısa notlar:

-Tazelik kategorisi cirosunun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.

-Türkiye’de 8 bin çiftçi ile çalışıyor.

-Meyve sebze 2023 yılı 125 bin ton ile tamamlandı, 2024 hedefi 150 bin ton.

-2023’te 12 bin ton balık sattı, bu yıl hedefi 19 bin ton ile kapatmak.

-2023’te 10 bin ton Beyaz ve kırmızı et satışı yaptı. Bu yıl hedefi 22 bin ton.

-2023’te enerji yatırımları 150 milyon TL’yi açtı.

Yerel üreticinin ürünlerini 13 ülkeye ihraç ediyor

Yerel üretime verdikleri destek ile hem uygun fiyatlı kaliteli ürünler ürettiklerini hem de bu ürünleri ihraç ettiklerini işaret eden Kartallıoğlu, grup ülkeleri arasında öz markalı üretim izni bulunan 9 ülkeden biri olduklarını belirterek, “Müşterilerimiz, öz markalı ürünlerin sunduğu kalite ve uygun fiyat avantajlarından dolayı, alışveriş sepetlerine bu ürünlere daha fazla yer veriyorlar.

Özellikle süt, su, yumurta, sıvıyağ, pirinç ve çikolata gibi gıda ürünleri başta olmak üzere tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete gibi kâğıt grubu da en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Şu anda 600’den fazla öz markalı ürünümüz var. Bu sayı yıl sonunda 750’ye ulaşacak. Ciromuzun yüzde 17’sini öz markalı ürünler oluşturuyor. Ayrıca, 13 ülkeye ihraç ettiğimiz öz markalı ürünlerimizle hedefimiz daha da büyümek” dedi.