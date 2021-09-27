CarrefourSA, yeni katılımlarla bayilik sistemini büyütüyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, küçük esnafı desteklemek amacıyla başlattığı bayilik sistemini yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyor.

Bayilik sisteminin kadın girişimcilerden büyük ilgi gördüğünü belirten CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, "Bayilik sistemiyle küçük esnafımızı sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA’nın marketler zincirine dahil ediyoruz. Böylelikle büyüyoruz ancak bizleri en çok sevindiren gelişme, kadın girişimcilerin başvuru yapıyor olması. Kadınların yönetimde olduğu market sayısının artmasını istiyoruz, kadın istihdamını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"En az 1 yıllık şirket sahipleriyle görüşüyoruz"

Bayilik şartlarını karşılayabilen tüm kadınları CarrefourSA ile çalışmaya davet ettiklerini söyleyen Batum, "Öncelikle motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan-kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alıyoruz. Başvurdukları şehirlerin il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, gerekli teminatı karşılayabilen ve en az 1 yıllık şirket sahipleriyle görüşüyoruz. Geçen sene başlayan bayilik sistemi kapsamında 43 adet market faaliyet gösteriyor." şeklinde konuştu.