CarrefourSA’da 20 bin üründe indirim

Şirket, “’Doğrusu CarrefourSA’da’ ana sloganımız kapsamında, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp, doğru üreticiden, doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet anlayışı ile farklılaşmaya ve en önemlisi tüm bunları “doğru fiyat” stratejisiyle sunmaya devam ediyoruz” açıklaması yaptı.

Yapılan duyuruda şöyle denildi: “Bu kapsamda ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20’den yüzde 40’a varan indirimler uygulayacağız. CarrefourSA olarak 85 milyon için Doğrusu CarrefourSA’da diyerek sadece 1 ay değil yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz” denildi. Açıklamada, “Avantajlı fiyat garantisinde maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz" ifadelerine yer verildi.