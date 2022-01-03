Carrefoursa'da hisse satışı planından vazgeçildi

Carrefoursa'nın ana ortakları Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV şirkette planladıkları hisse satışından vazgeçti.

Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV Ağustos ayında yapılan açıklamada, Carrefoursa'da sermayenin toplam %6'sına kadar olan kısmını temsil eden payların 2021 yılsonuna kadar ikincil piyasada satılması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Sabancı'dan Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada ise, "Mevcut piyasa koşulları ve Carrefoursa Yönetim Kurulu kararı dikkate alınarak, Sabancı Holding ve CNVB, 4 Ağustos 2021 tarihinde kamuya duyurulan CarrefourSA sermayesinin toplam %6'sına kadarlık kısmını temsil eden payların borsada satılması işleminden vazgeçilmesi hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.