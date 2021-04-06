CarrefourSA'da İstanbulkart ile ödeme imkanı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri, iş birliğine gitti.

Konuya ilişkin yapılan ortak açıklamaya göre, marketlerden müzelere, online alışverişlerden cafe-restoranlara kadar birçok sektörde ödeme aracı haline gelen İstanbulkart, iş birliği kapsamında İstanbul’daki 276 CarrefourSA marketinde alışveriş veya yükleme yapma amacıyla kullanılmaya başlandı.