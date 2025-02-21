CarrefourSA'dan 3 alternatifli ramazan kolileri

CarrefourSA, bu yıl da ramazan kolilerini CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA Online Market’te doğru fiyatlarla müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Un, yağ, şeker, çay, yerli üretim bakliyat ürünleri başta olmak üzere birçok temel besin ve mutfak ihtiyaçlarını içerisinde barından koliler, 3 farklı seçenek ile müşterilerle buluşuyor. CarrefourSA Kart ile 13 ürün içeren Klasik Ramazan Kolisi 369,95 TL’ye, 23 ürün içeren Süper Ramazan Kolisi 629,95 TL’ye, 26 ürün içeren Mega Ramazan Kolisi ise 799,95 TL’ye alınabiliyor.

Son tarih: 1 Nisan

1 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek özel kampanyada Axess kullanıcıları, ramazan kolisi alımlarında yüzde 20 indirim fırsatına sahip oluyor.

Ramazanda sevdiklerinize, gıdadan tekstile binlerce üründe geçerli 250 TL, 500 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL değerindeki CarrefourSA Hediye Kart ve CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart’ı armağan ederek keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamalarına olanak yaratabilirsiniz.

STK’lara ve ihtiyaç sahiplerine destek

Ramazan ayında CarrefourSA, müşterilerine çeşitli STK’lara bağış yapabilme fırsatı sunuyor. Müşteriler, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Danışma Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kızılay, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Temel İhtiyaç Derneği ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na ramazan kolisi bağışında bulunabiliyor.